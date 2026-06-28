الشيخ زكزاكي: مدرسة الإمام الحسين (ع) قائمة على التضحية والمقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مع استمرار مراسم عزاء عاشوراء التي ينظمها أتباع الحركة الإسلامية في مئات المدن والقرى طوال شهر محرم، خاطب السيد إبراهيم زكزاكي المعزين يوم الخميس، العاشر من محرم 1448 هـ، في مقر إقامته في أبوجا. وفي كلمته، أكد الشيخ زكزاكي أن إحياء ذكرى عاشوراء السنوية ليس مجرد مناسبة للحزن، بل هو فرصة عميقة للتأمل والتعلم والتجديد الروحي. وأشار إلى أن الإمام الحسين (عليه السلام) قد خلّف دروساً خالدة شكلت حجر الزاوية في الحفاظ على تعاليم الإسلام الحقيقية وإحيائها. وذكر أن موقف الإمام الحسين الثابت ورفضه الخضوع للطغيان أرسى مبدأً راسخاً: وهو أنه لا يجوز أبداً إضفاء الشرعية على الظلم من خلال الرضوخ له، وأن مجرد امتلاك السلطة السياسية أو سلطة الدولة لا يمنح - بحد ذاته - قيادة شرعية ولا يفرض طاعة عمياء دون تساؤل. وقال: "إن مدرسة الإمام الحسين تقوم على التضحية والمقاومة الثابتة ضد الظلم؛ وهي المدرسة التي حفظت الدين".

واستشهد الشيخ زكزاكي بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران كنموذج عملي للتمسك بهذه المبادئ، واصفاً إياه بأنه تجسيد للتعاليم القرآنية والنبوية الداعية لإقامة العدل، والثبات على الحق، ومقاومة الطغيان؛ وهي القيم التي جسدها وحافظ عليها أهل البيت (عليهم السلام). وفي ختام كلمته، جدد الشيخ زكزاكي التأكيد على أن نهج الإمام الحسين (عليه السلام) - القائم على التضحية مهما بلغت التكلفة، والثبات والمثابرة في مواجهة الظلم - يظل الطريق الأضمن للنجاح في الدنيا والآخرة.