استمرار قمع المسلمين في الهند؛ اعتقال 3 نساء بتهمة طهي لحم البقر في المنزل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُلقي القبض على ثلاث نساء مسلمات - وهن شاما بارفين وشايستا وفاطمة - في مقاطعة "كوشامبي" بولاية أوتار براديش، وذلك بعد مداهمة تعسفية للشرطة لمنزلهن بناءً على مزاعم بأنهن كن يطبخن لحم البقر، رغم أن تأكيد الفحص الجنائي لنوعية اللحوم المصادرة لا يزال قيد الانتظار. وذكرت الشرطة أنها تلقت معلومات يوم الأربعاء تفيد بأن عائلة في المنطقة قد أحضرت لحم بقر وكانت تقوم بطهيه داخل منزلها. وبعد ما وصفته الشرطة بأنه "تحقق من المعلومة"، نفذ فريق بقيادة نائب مفوض الشرطة "أبهيشيك سينغ" مداهمة للمنزل. وادعت الشرطة أنه عند رؤية فريق المداهمة، لاذ أربعة رجال بالفرار عبر الأزقة الضيقة للقرية. كما زعمت الشرطة أن النساء الثلاث حاولن الهرب لكن تم احتجازهن من قبل عناصر شرطة نسائية. وخلال عملية التفتيش، قالت الشرطة إنها عثرت على حوالي كيلوغرام واحد من اللحم المطهو ​​داخل وعاء، وكيلوغرام آخر من اللحم النيئ في كيس بلاستيكي شفاف. ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" (IE) عن نائب مفوض الشرطة "أبهيشيك سينغ" قوله: "لقد ألقينا القبض على النساء الثلاث. وخلال الاستجواب، أخبرننا أن اللحم كان لحم بقر أحضره أفراد عائلتهن من الخارج". ومع ذلك، أكدت الشرطة أيضاً أنه تم إرسال اللحوم المصادرة إلى مختبر جنائي، وأن التحقيق بانتظار نتائج الفحص لتحديد ما إذا كانت تلك اللحوم بالفعل لحم بقر.

ورغم أن الفحص الجنائي لا يزال معلقاً، فقد سجلت الشرطة قضية ضد النساء بموجب بنود مختلفة من "قانون منع ذبح الأبقار في أوتار براديش" في مركز شرطة "ساراي أكيل". وذكرت الشرطة أنها تبحث عن أزواج النساء ورجل آخر من الحي، حيث يُقال إنهم جميعاً يعملون في مومباي وكانوا قد عادوا مؤخراً إلى "كوشامبي". كما أفادت الشرطة بأنها تحاول تحديد مصدر اللحوم وما إذا كانت قد تمت عمليات شراء مماثلة في وقت سابق. وتأتي عمليات الاعتقال هذه في ظل التطبيق الصارم والمستمر لقانون منع ذبح الأبقار في ولاية أوتار براديش، والذي تسجل الشرطة بموجبه بشكل متكرر قضايا جنائية بناءً على مزاعم تتعلق بحيازة أو استهلاك لحم البقر. وفي العديد من هذه الحالات، يتم إجراء الفحص الجنائي للحوم المصادرة بعد إتمام الاعتقالات بالفعل، حيث تحدد نتائج المختبر ما إذا كانت المزاعم صحيحة ومثبتة.