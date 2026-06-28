إشعال نيران في بيت لحم ومهاجمة الأهالي في الخليل ورام الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشعل مستوطنون النيران قرب منازل المواطنين، في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، الليلة الماضية.

واقتحم مستوطنون منطقة خلايل اللوز، وأشعلوا النار في محيط منزل مواطن من عائلة الأحمر، وسط إطلاق الرصاص.

وأخمد المواطنون النيران لتي كادت أن تنتقل لعدد من منازل الأهالي.

وفي الخليل، هاجم المستوطنون مساكن الأهالي في منطقة وادي الرخيم قرب قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب المدينة.

وأطلق مسـتوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا لانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.

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