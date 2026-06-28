مسؤول ايراني: ندعم تعزيز القدرات الدفاعية وتجهيز القوات المسلحة في البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزيزي" : إن مجلس الشورى الاسلامي، يدعم، في إطار واجباته القانونية، تعزيز القدرات الدفاعية وتجهيز القوات المسلحة في البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد بين عزيزي وقائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" عند نصب شهداء المدمرة الايرانية "دنا".

واعرب هذا المسؤول البرلماني عن تقديره لجهود وتضحيات كوادر وقادة القوات البحرية للجيش؛ مؤكداً بأن دور هذه القوة في صون القدرة الدفاعية والأمن الوطني، مهم وحاسم؛ كما شدد على ضرورة دعم البرامج التطويرية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.

وأشار عزيزي في هذا اللقاء، إلى المكانة الستراتيجية التي تتمتع بها القوة البحرية للجيش في تأمين البلاد، قائلاً: إن الاقتدار البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو ثمرة سنوات من الجهود والاعتماد على الذات والمعرفة المحلية وتضحيات الكوادر المتخصصة والملتزمة في هذه القوة، مؤكداً أن مجلس الشورى الإسلامي سيدعم، في إطار مهامه القانونية، تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير تجهيزات القوات المسلحة.

وخلال تفقده الأقسام المنضوية في مقر قيادة القوات البحرية للجيش، تفقد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة النيابية، عن كثب، القدرات والإمكانات القتالية والدفاعية والعملياتية والفنية لهذه هذه القوة المسلحة.

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