راية عاشوراء ترفرف في قلب أوروبا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ رفع الآلاف من المسلمين الشيعة ومحبو أهل البيت (عليهم السلام) في مدن أوروبية مختلفة رايات العزاء الخاصة بشهر محرم، ورددوا شعار "لبيك يا حسين". ومع حلول يومي تاسوعاء وعاشوراء (اليومين التاسع والعاشر من محرم)، أقيمت مراسم العزاء هذا الأسبوع في مدن أوروبية شتى، لتصدح في قلب القارة برسالة كربلاء التي تجسد قيم الحرية والكرامة والمقاومة.

وشهدت الشوارع والمراكز الإسلامية - بدءاً من لندن وأوسلو ولاهاي ووصولاً إلى هامبورغ وروما وبروكسل وستوكهولم - توافد المعزين من مختلف الجنسيات واللغات خلال الأيام الماضية. وقد اجتمع هؤلاء حول راية "سيد الشهداء" (عليه السلام) لإحياء ذكرى ملحمة لا تزال تُلهم الأحرار في العالم بأسره بعد مرور قرون عليها. ومن أبرز هذه المراسم تلك التي أقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو؛ حيث شارك نحو 2000 من محبي أهل البيت (عليهم السلام) - من خلفيات وجنسيات متنوعة - في مسيرة "عاشوراء توغ" (Ashuratug)، مستذكرين قيم الثبات والشجاعة والتضحية التي جسدها الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء في أرض كربلاء. ووصف المنظمون الحضور الجماهيري الغفير للمعزين بأنه تجلٍ للفيض الإلهي والعناية الخاصة للإمام (عليه السلام)، معربين عن أملهم في أن تشهد السنوات المقبلة إقامة هذه المراسم بمزيد من البهاء والاتساع. كما سُمعت هتافات "لبيك يا خامنئي" خلال مسيرة أوسلو، حيث عبّر عدد من المعزين - وهم يحملون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية - عن الرابط الوثيق بين رسالة عاشوراء ومسيرة المقاومة المعاصرة ضد الظلم والاحتلال والهيمنة. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمراسم كيف ملأت الشعارات الحسينية - المقترنة بإعلانات الولاء لقضية المقاومة - شوارع العاصمة النرويجية، حيث رُفعت رايات عاشوراء الحمراء والسوداء جنباً إلى جنب مع العلم الإيراني. وفي هولندا، نُظمت أيضاً مسيرات عاشوراء في مدينة لاهاي؛ فبعد إقامة مراسم العزاء في مركز "محفل علي" (عليه السلام) الإسلامي، سار المعزون في شوارع المدينة حاملين الرايات الحسينية، ومرددين المراثي والشعارات العاشورائية، مع ممارسة طقوس اللطم تعبيراً عن الحزن والولاء. كما شهدت مدينة هامبورغ الألمانية تنظيم مسيرة عاشوراء يوم الخميس.

كما أقامت "حسينية المهدية" في بروكسل ببلجيكا برامج خاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم، بحضور المعزين الناطقين باللغة الفارسية وغيرهم من محبي أهل البيت (عليهم السلام). وعُقدت تجمعات مماثلة في ستوكهولم ومدن سويدية أخرى باللغات الفارسية والعربية والسويدية، جمعت أجيالاً من المسلمين المهاجرين تحت راية "سيد الشهداء" (عليه السلام).