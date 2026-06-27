إغلاق مداخل بلدات شمال غربي رام الله وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي النبي صالح وعابود، إلى جانب مدخل مدينة روابي ومدخل بلدة عطارة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل عين سينيا، ومنعت مركبات المواطنين من مغادرة المنطقة.

كما أقامت القوات حاجزًا آخر على مدخل بلدة عطارة، ومنعت المركبات من التوجه نحو بلدة بيرزيت، الأمر الذي أعاق حركة التنقل وأدى إلى ازدحامات في المنطقة.



وتواصل قوات الاحتلال تكثيف انتشارها العسكري في مدن وبلدات الضفة الغربية عبر نصب مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، في إجراءات تُفاقم معاناة الفلسطينيين وتحدّ من حرية تنقلهم ووصولهم إلى أماكن عملهم.

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