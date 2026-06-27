أتفاق أمريكي صهيوني لبناني يستهدف نزع سلاح المقاومة الاسلامية (حزب الله)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نشرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، بنود اتفاق "الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة ولبنان و"دولة الاحتلال الصهيونية".

بنود الاتفاق

وجاء في الاتفاق، أنّ حكومتي "دولة الاحتلال الصهيونية" ولبنان، وبدعم من الولايات المتحدة، "تؤكدان هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين".

وأشار الاتفاق إلى أنّ لبنان و"دولة الاحتلال" يطمحان لإنهاء الصراع وضمان سيادة وأمن كليهما وإقامة علاقات جوار سلمية.

كما "تؤكد دولة الاحتلال الصهيونية ولبنان حق كل منهما في الوجود بسلام ورغبتهما في العيش بأمان كدولتين سياديتين متجاورتين".

ووفقاً للاتفاق، "تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين لتحقيق غاية احتكار القوة ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية"، و"تؤكد أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه".

إنشاء فريق تنسيق عسكري لبناني- إسرائيلي

وفي السياق، أفاد الاتفاق بـ"إنشاء فريق تنسيق عسكري لبناني- إسرائيلي بدعم ومشاركة الولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل للإطار"، حيث "تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية".

كذلك، نصّ الاتفاق على "الالتزام بمنع تدفق الأموال إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان واتخاذ التدابير القانونية اللازمة"، و"العمل على تشكيل فرق عمل لصياغة اتفاقية شاملة وكاملة للسلام والأمن".

وزعم أنّ السلام "يتطلب استعادة الأمن في جنوب لبنان والعودة الآمنة للمدنيين وضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّ "واشنطن ستحشد شركاءها الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد والازدهار".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق إطار" بين لبنان و"إسرائيل" اعتبره، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنجازاً، مشيراً إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "اتفاق الإطار" المبرم بين لبنان و"دولة الاحتلال" من أجل "نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية"، وينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف بتسهيل أميركي.

بالمقابل، قوبِل هذا الإعلان برفض واسع وتحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها عدّة مناطق لبنانية، ومواقف شعبية وسياسية وشخصيات بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذا المسار.

ويرى مراقبون ان الاتفاق هذا يستهدف أساسا سلاح المقاومة الاسلامية اللبنانية، وليس السلام الحقيقي وتمكين لتأسيس دولة قوية في لبنان، وان الاتفاق طابعه شعار رنان لا أساس له على الواقع .

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