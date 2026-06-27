تقرير مصور/ حرم السيدة "زينب" (ع) للسنة الثانية بلا زوار من البلدان الأخرى بسبب حكومة الشرع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع إحياءً يوم عاشوراء – ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام- تفتقد السيدة زينب في سوريا زوارها من العراق واليمن والبحرين وإيران للعام الثاني على التوالي في حادثة لم تحدث من عقود مضت. وحسب مصادر أفادت، فإن زيارة مرقد السيدة زينب بات يقتصر على مجموعة من اهل سوريا وعائلات من البحرين في ظل اجراءات مشددة فرضتها السلطة الانتقالية التي يتحكم بها "أبو محمد الجولاني الارهابي" (أحم الشرع الحالي) في سوريا.

وأشارت المصادر، مثلا من بعض زوار مقام السيدة زينب أنه يمنع ادخال أجهزة الموبايل والكميرات إلى داخل المقام ويمنع التصوير مع غياب شبه تام للزوار ولمظاهر عاشوراء وحتى الأعلام غابت عن المحال التجارية في محيط المقام.

كما يشهد محيط المقام اهمال خدمي شديد لم يشهد من قبل .

زيارة السيدة زينب هذا العام اقتصرت على أبناء المدينة فقط مع التشديد على منع مراسم عاشوراء خارج المقام .