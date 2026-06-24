توفير قرابة (100) ألف م² لاستقبال زائري العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية المقدسة عن المساحة التي ستدخل الخدمة خلال إحياء مراسم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام، ضمن خطته الرامية إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الزائرين وتوفير انسيابية أفضل لحركتهم.

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي، إن "العتبة الحسينية تعمل على توفير افضل الخدمات المتنوعة للزائرين، ومن هذه الخدمات توفير مساحات واسعة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الزائرين وتسهيل عملية سيرهم وتأدية مراسيم الزيارات وخاصة المليونية منها".

وأوضح أن "المساحات التي ستدخل الخدمة خلال إحياء مراسم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام تشمل سراديب الصحن الحسيني الشريف بمساحة (4,000) م²، وجزءا من مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بمساحة (30,000) م²، إضافة إلى جزء من مشروع صحن الإمام الحسن (عليه السلام) بمساحة (14,000) م²، فضلا عن جزء من مشروع صحن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بمساحة (10,000) م²، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للزائرين وتوفير مساحات أوسع لإحياء مراسم الزيارة".

وأضاف أن "هذه المساحات تضاف إلى مساحة الصحن والحائر الحسيني الشريف البالغة (36,000) م²، لتصل المساحة الإجمالية التي ستكون متاحة أمام الزائرين خلال إحياء مراسم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام إلى (94,000) م²".

وتابع أن "العتبة الحسينية المقدسة تواصل تنفيذ مشاريعها لاضافة مساحات، حيث ستنطلق حزمة أعمال جديدة في صحن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بعد انتهاء زيارة العاشر من محرم، بهدف توفير مساحات إضافية استعدادا لزيارة الأربعين المباركة".

ويذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تنفذ عددا من مشاريع التوسعة والتي تقع ضمن خططها الرامية إلى خدمة الزائرين وتأمين انسيابية حركة المواكب المعزية خلال ركضة طويريج والزيارات المليونية.

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