وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت وحدة التعليم القرآني النسوي التابعة لشعبة دار القرآن النسوية في العتبة العلوية المقدسة افتتاح مدرسة الكوثر القرآنية النسوية الإلكترونية في ألمانيا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التعليم القرآني ونشر علوم القرآن الكريم بين أبناء الجالية المسلمة، عبر برامج تعليمية إلكترونية متخصصة تواكب متطلبات العصر، وتلبي احتياجات المتعلمات في بلدان المهجر.

المشروع استجابة لحاجة متزايدة في المهجر

وأكّدت مسؤولة وحدة التعليم القرآني النسوي، الخادمة دلال الطباطبائي، أنّ افتتاح مدرسة الكوثر القرآنية الإلكترونية يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى مؤسسات قرآنية رصينة تُعنى بتعليم النساء والفتيات في بلدان المهجر، وتوفّر لهن فرصًا منتظمة لتعلّم القرآن الكريم وعلومه ضمن بيئة تعليمية موثوقة.

ترسيخ الهوية الإسلامية والثقافة القرآنية

وبيّنت الطباطبائي أنّ المدرسة لا تقتصر أهدافها على تعليم التلاوة والحفظ فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز الثقافة القرآنية بين أبناء الجالية المسلمة، والإسهام في إعداد شخصيات مؤمنة وواعية قادرة على تمثيل قيم الإسلام السمحة في المجتمعات التي تعيش فيها.

وتقدّم المدرسة حزمة متنوعة من البرامج التعليمية الموجهة إلى الأطفال والناشئات والشابات والنساء، تشمل تعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وفق الأحكام التجويدية، وحفظ كتاب الله العزيز، ودروس التفسير والتدبّر، وأنظمة تعليم إلكترونية حديثة تتيح للطالبات متابعة الدروس والتفاعل مع الكوادر التعليمية المتخصصة، بما يسهم في استدامة التعلّم القرآني وتطوير مهاراتهنّ.

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