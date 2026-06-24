استطلاع رأي: معظم غير مقتنعين بحرب ترامب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ومؤسسة "إبسوس" أن غالبية الأميركيين لا ترى مبرراً للحرب على إيران، فيما تبدي تشككاً في صمود الهدنة مع طهران، وسط تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب الاستطلاع، الذي استمر خمسة أيام وانتهى يوم الاثنين، فإن واحداً فقط من كل أربعة أميركيين يرى أن هناك مبرراً للحرب على إيران، فيما انعكست تداعياتها على شعبية ترامب التي تراجعت إلى 34%، وهو أدنى مستوى خلال ولايته الرئاسية الثانية.

كما أظهر الاستطلاع تراجع تأييد ترامب في ملف تكاليف المعيشة إلى 22%، وهي نسبة تقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وفي السياق ذاته، أيد مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية ضد إيران، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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