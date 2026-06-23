العتبة الحسينية تنجز تظليل أكثر من (15000) م² في محيط الصحن الحسيني استعدادا لعزاء ركضة طويريج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة، عن إنجاز أعمال تظليل أكثر من (15,000) م2 من الفضاءات والممرات المحيطة بالحرم الحسيني الشريف، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال جموع الزائرين والمعزين الوافدين لإحياء مراسم يوم العاشر من المحرم الحرام وعزاء ركضة طويريج.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد، إن "الملاكات الفنية والهندسية انجزت أعمال تظليل في منطقة باب الزينبية ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، إضافة إلى منطقة باب القبلة والمنطقة الممتدة من باب الكرامة وصولا إلى باب القبلة".

وأوضح أن "المساحة الإجمالية التي تم تظليلها تجاوزت (15,000) م2، بهدف توفير الحماية للزائرين من أشعة الشمس المباشرة وتهيئة أجواء أكثر راحة خلال أداء المراسم".

وأضاف أن "هذه الأعمال تأتي ضمن خطة خدمية وفنية متكاملة أعدتها العتبة الحسينية المقدسة لاستقبال الملايين من الزائرين خلال أيام عاشوراء، ولا سيما في المناطق التي تشهد كثافة عالية ومرور مواكب العزاء وركضة طويريج".

تواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خططها الخدمية والتنظيمية استعداداً لاستقبال الملايين من الزائرين والمعزين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، من خلال حزمة واسعة من المشاريع الميدانية التي تشمل تهيئة البنى التحتية، وتوسعة مسارات الحركة، ونصب منظومات التبريد والرذاذ، وفرش الساحات، إلى جانب أعمال التظليل في المناطق المحيطة بالحرم الحسيني الشريف.

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