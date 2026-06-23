العتبة الحسينية تعلن عن خطتها الخاصة بإحياء مراسم شهر المحرم الحرام في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة عن خطته الخاصة بإحياء مراسم شهر المحرم الحرام، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وقال رئيس القسم الاستاذ محـمد محسن النصراوي إن " قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة، اعلن عن خطته الخاصة بإحياء مراسم شهر المحرم الحرام، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء".

وأوضح أن "الخطة تشمل نشر (550) مسعفا جوالا من المتطوعين والعناصر الكشفية المدربة على أساليب الإخلاء الطبي وإنقاذ الحالات الحرجة و الخطرة، يتوزعون على (43) مفرزة طبية و إسعافية داخل وخارج الصحن الحسيني الشريف لتأمين سلامة الزائرين".

وأضاف أن "الخطة الخاصة بيوم الـ(9) من محرم الحرام، تتضمن نشر (21) مفرزة إسعافية جوالة، جرى تقسيمها بواقع (9) مفارز داخل الحرم الحسيني المطهر، و(12) مفرزة خارجه، حيث تتولى هذه الفرق تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات الطارئة، ونقل الحالات الحرجة مباشرة إلى مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي في بنايته الرئيسة، أو المستشفى الميداني التابع له في صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، أو إلى مركز طوارئ هيئة الصحة والتعليم الطبي في شارع السدرة إذا تطلب الأمر".

وتابع أن "ما يخص يوم الـ(10) من المحرم، وعند انطلاق مراسم عزاء (ركضة طويريج)، سينشر القسم (22) مفرزة جوالة، بواقع (11) مفرزة داخل الحرم المطهر ومثلها خارجه، جرى توزيعها بدقة على مسارات العزاء الرئيسة لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الإسعافي الفوري".

وتأتي هذه الجهود الاستثنائية التي تبذلها العتبة الحسينية المقدسة عبر زج الطاقات الشبابية و الكشفية المؤهلة، لتشكل صمام أمان صحي يواكب الكثافة البشرية الهائلة، ويمد يد العون للمؤسسات الصحية الرسمية في إدارة ملف الحشود وتنظيم الإخلاء الطبي بمرونة عالية طيلة أيام العزاء الملحمي.

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