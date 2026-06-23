العتبة الحسينية تنفذ أعمالا وخدمات استعدادا لاستقبال زائري العاشر من محرم في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشر قسم الشؤون الخدمية الخارجية في العتبة الحسينية المقدسة، بتنفيذ مجموعة من الأعمال والخدمات الاستباقية في الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى الصحن الحسيني الشريف، وذلك استعدادا لاستقبال جموع الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم العاشر من المحرم الحرام.

وقال معاون رئيس القسم ، الاستاذ ليث عبد الله خماس، في حديث لـ(لموقع الرسمي) إنه "استنادا إلى توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، باشرت كوادر قسم الشؤون الخدمية الخارجية بالعمل على تهيئة وتوزيع المجاميع الصحية المتنقلة على مداخل المدينة القديمة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تجهيز المواقع الثابتة وتأهيلها بالكامل لخدمة الزائرين، الوافدين إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم العاشر من المحرم الحرام".

وأوضح أن "الخطة الخدمية تتضمن توفير مياه الشرب الصالحة للاستهلاك ومياه الإسالة عبر العجلات الحوضية وتوزيعها على جميع مواقع وأقسام العتبة المقدسة، فضلا عن دعم أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية والمواقع الخارجية"، مشيرا إلى أنه "يتم توزيع مادة الثلج بشكل مستمر على كافة المواقع المذكورة نظرا لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال هذه الأيام".

و أضاف أن "القسم انهى فرش الحائر الحسيني الشريف، ليكون مكانا مخصصا لاستراحة و مبيت الزائرين، وأداء مراسيم الزيارة والصلاة، كما استحدث القسم كابينات إضافية مؤقتة للأمانات، تساند المواقع الثابتة بهدف تقليل الزخم وتسهيل حركة الزوار".

وتابع أن "عملنا لم يقتصر على الجانب الخدمي المباشر، بل جرى نشر عجلات وساحبات متخصصة لمعالجة أي انسدادات في شبكات المياه داخل المدينة القديمة وسحب المياه الثقيلة، بالتزامن مع نشر كابسات النفايات لرفع المخلفات أولا بأول وتوجيهها نحو المواقع المخصصة للطمر الصحي".

وأشار إلى أن "ملاكات القسم باشرت العمل الفعلي على مدار (24 )ساعة، ابتداء من اليوم الأول من شهر المحرم الحرام ولغاية ما بعد اليوم العاشر منه، وتشمل هذه الجهود حملات مكثفة للكنس، الغسل، المسح، وتعطير الأرضيات والجدران، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للزائرين".

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