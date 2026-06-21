مسؤول إيراني: الوحدة والتماسك أشد ما تحتاجها البلاد اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أوضح حجة الإسلام "خسرو بناه"، اليوم الأحد، خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد "مصطفى شمران" وذكرى تأسيس منظمة أساتذة التعبئة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران إن إيران اليوم بحاجة إلى الوحدة والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن أي انقسام بين الشعب والحكومة والمسؤولين لا ينسجم مع قيم الثورة وتوجيهات قائدها.

وفي إشارة إلى دعم الشعب وجهود المسؤولين خلال الحرب، قال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية: على الرغم من التحديات في مجالات الطب والغذاء والاحتياجات الأساسية، عمل المسؤولون ليل نهار لسد النقص، وكانت هذه الإجراءات ثمرة الوحدة والتلاحم وروح الجهاد.

وأكد خسرو بناه: كلما ازدادت وحدتنا، تعززت دلالة التوحيد، وكلما ازداد الانقسام، ابتعدنا عن هذا النهج وعن روح التعاون.

وفي الختام، أشار خسرو بناه إلى أن فقدان عدد من قادة وعلماء البلاد يُلقي بمسؤولية أكبر على عاتق الأكاديميين والأساتذة.

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