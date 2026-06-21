فيديو | الولادة الجديدة لزهير بن قين في ببركة النظرة الهادية للإمام الحسين (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يُعد زهير بن قين من أبرز أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، وقد تغيّر مسار حياته بتشجيع من زوجته للقاء الإمام الحسين (عليه السلام). ففي البداية كان يحاول الابتعاد عن مواجهة قافلة الإمام(ع)، لكنه بعد حوار قصير مع سيد الشهداء (عليه السلام) تغيّر جذرياً، وتخلّى عن جميع علائقه الدنيوية، والتحق مع زوجته بركب أصحاب الإمام (عليه السلام). وفي يوم عاشوراء، دافع زهير بشجاعة عن إمامه، ونال في النهاية شهادة في سبيل الولاية. المناسبة: ليلة الخامس من محرم الحرام – زهير بن قين