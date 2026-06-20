محافظة إب اليمنية تشهد وقفات شعبية حاشدة تندد بالإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت محافظة إب، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة، وقفات شعبية حاشدة في مركز المحافظة وبقية المديريات تحت شعار "يمن الأنصار.. في جهوزية واستنفار"، تنديدًا بالإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية، وتأكيدًا على ثبات الموقف الشعبي تجاه قضايا الأمة ومقدساتها.

وعبّر المشاركون في الوقفات عن استنكارهم الشديد للإساءات التي استهدفت مكة المكرمة والكعبة المشرفة، باعتبارهما أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم الجامعة، مؤكدين أن المساس بالمقدسات الإسلامية يمثل استفزازًا لمشاعر الأمة بأسرها ويستوجب موقفًا موحدًا في مواجهة حملات الإساءة والتطاول.

وجددوا التأكيد على الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد من قبل قوى الاستكبار العالمي، والثبات على الموقف المناهض للمشروع الصهيوني وداعميه، والاستمرار في نصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية.

وأكد المشاركون أن الشعب اليمني، الذي ارتبط اسمه بمواقف النصرة والإسناد منذ فجر الإسلام، سيظل حاضرًا في ميادين الدفاع عن المقدسات والحقوق المشروعة للشعوب المستضعفة، ومتمسكًا بمبادئه الرافضة للهيمنة والعدوان مهما بلغت التحديات والضغوط.

وأشاروا إلى أن استمرار الاعتداءات والإساءات بحق المقدسات الإسلامية يكشف حجم الاستهداف الذي تتعرض له الأمة في هويتها وقيمها وثوابتها، داعين إلى تعزيز الوعي والمسؤولية الجماعية لمواجهة هذه الحملات والحفاظ على وحدة الصف الإسلامي.

وأوضحوا أن الحشود الشعبية التي شهدتها مختلف مديريات المحافظة تعكس حجم الوعي بخطورة الاستهداف المتعمد للمقدسات الإسلامية، وتجسد حالة الالتفاف الشعبي حول القضايا المصيرية للأمة ورفض كل أشكال الإساءة والتطاول على رموزها الدينية.

وأكدوا أن المواقف الشعبية الثابتة تمثل رسالة واضحة بأن الضغوط والتحديات لن تنال من إرادة الشعب اليمني أو من تمسكه بقيمه ومبادئه، مشددين على استمرار الحضور الفاعل في مختلف ميادين النصرة والإسناد والدفاع عن القضايا العادلة.

وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن مناسبة الهجرة النبوية الشريفة تذكّر الشعب اليمني بعظمة هذه المناسبة وما تحمله من معاني التضحية والإيمان والثبات، مستلهمًا من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ودور الأنصار في نصرة الرسالة الإسلامية قيم البذل والعطاء والالتزام بالمبادئ.

وأكد البيان أن الشعب اليمني يواصل السير على نهج أسلافه في نصرة الحق ومواجهة قوى الهيمنة والاستكبار، مستمدًا مواقفه من ثوابته الدينية والوطنية، ومتمسكًا بخيار الصمود في مواجهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تستهدف الأمة.

وجدد أبناء محافظة إب تمسكهم بمواقفهم المساندة لقضايا الأمة ورفضهم لكل أشكال الإساءة للمقدسات الإسلامية، مستنكرين حالة الصمت والعجز التي تبديها العديد من الأنظمة والمؤسسات الدولية تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والشعوب المستضعفة.

وبارك البيان ما حققته الجمهورية الإسلامية في إيران من انتصار في مواجهة الضغوط والتحديات، مؤكدًا أن التحولات الجارية في المنطقة تعكس فشل مشاريع الهيمنة والإخضاع، وتعزز من صمود قوى المواجهة والمقاومة.

وأعلن البيان استمرار التعبئة والاستنفار والاستعداد لتنفيذ التوجيهات المرتبطة بحماية الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله، مؤكدًا الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تصعيد، ومواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العادلة.

وشدد البيان على أن التحديات التي تواجه الأمة تتطلب مزيدًا من التماسك والوحدة والوعي، والعمل على تعزيز عوامل الصمود ومواجهة محاولات الاستهداف التي تطال الهوية والثقافة والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب وصون كرامتها واستقلالها.