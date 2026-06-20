فيديو | حر بن يزيد؛ تجلٍّ لسعة الرحمة والهداية الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تُعدّ قصة حر بن يزيد الرياحي من ألمع نماذج حسن العاقبة في مدرسة عاشوراء. فقد ورد في الروايات أنه بينما كان يسير في طريقه إلى كربلاء لمواجهة الإمام الحسين (عليه السلام)، ناداه هتاف غيبي يبشّره بالجنة. فتعجّب حرّ وقال: "أنا أذهب للحرب ضد ابن فاطمة (عليها السلام)، فكيف أكون من أهل الجنة؟!" لكنّ أدبه وبصيرته ورجوعه في الوقت المناسب إلى الحق، جعلت اسمه يُخلّد في عداد أصحاب سيد الشهداء (عليه السلام)، وأثبتت أن دائرة اللطف والهداية الحسينية تمتدّ إلى آخر لحظات حياة الإنسان. المناسبة: ليلة الرابع من محرم الحرام – حر بن يزيد