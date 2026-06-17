في الأيام الأولى لشهر المحرم.. قسم الشؤون الطبية يقدم خدماته الصحية للزائرات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت رئيسة قسم الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة الدكتورة هيفاء التميمي: إنّ "القسم يقدم خدماته الصحية عبر مركز الصديقة الطاهرة (عليها السلام) الطبي للنساء في الأيام الأولى من شهر المحرم، وفق خطة صحية متكاملة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للزائرات في هذا الشهر، عبر تهيئة الملاكات والإمكانات الطبية لضمان سرعة الاستجابة للحالات المختلفة".

وأضافت أنّ "الخدمات تشمل الفحوصات الطبية والعلاجات الأولية والمتابعة الصحية، بمشاركة ملاكات طبية وتمريضية متخصصة ومتطوعات من محافظة بغداد، مما يعزز الجهود المبذولة لخدمة الزائرين على مدار 24 ساعة".

وبيّنت التميمي أنّ "هذه المبادرات تأتي ضمن اهتمام العتبة المقدسة بتوفير بيئة صحية آمنة للزائرات، طوال أيام السنة عبر تكامل الجهود الطبية والخدمية والتنظيمية بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة الوافدة إلى مدينة كربلاء المقدسة".