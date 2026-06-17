جامعة العميد ودائرة صحة كربلاء تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة الدكتور جودت نوري الجشعمي، برفقة مساعده للشؤون العلمية الدكتورة لمياء عبد الكريم، وعميد كلّية الطبّ الدكتور رياض مصطفى مرتضى، وعددٍ من تدريسيّيها، إلى المدير العام لدائرة صحّة كربلاء المقدّسة الدكتور علي محمد صالح أبو طحين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والدائرة، في المجالات الطبّية والعلمية والبحثية، بما يُسهِمُ في دعم المسيرة الأكاديمية والارتقاء بالواقع الصحّي.

وتطرّق الوفدُ إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والتعليم الطبّي والبحث العلمي، بما يخدم المصلحة العامّة ويعزّز التكامل بين المؤسّستين.