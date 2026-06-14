علماء شيعة باكستانيون يطالبون بتعزيز الأمن خلال مراسم عزاء شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد علماء الشيعة في باكستان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن المشاركين في مراسم العزاء خلال شهر محرم، الذي يبدأ يوم الثلاثاء. كما دعوا إلى تعزيز الوحدة الإسلامية وإحياء شعائر هذا الشهر بروح من المسؤولية والتنظيم، حسبما أفادت صحيفة "ذا نيشن". وقد عقد التحالف الجعفري في باكستان هذا الأسبوع "مؤتمر ترتيبات العزاء" في حديقة نيشتار بمدينة كراتشي. وفي هذا اللقاء، أكد علماء الدين وممثلو أبرز المنظمات الشيعية في باكستان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن المشاركين في مراسم العزاء في محرم، ودعوا إلى تعزيز الوحدة الإسلامية وإحياء شعائر هذا الشهر بروح من المسؤولية والتنظيم. وشارك في المؤتمر ممثلون عن المنظمات الدينية، وجماعات العزاء، والقائمين على المساجد والحسينية، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وجماعات تطوعية. ترأس الاجتماع السيد شاهنشاه حسين نقوي، رئيس التحالف الجعفري.

ناقش المشاركون طيفًا واسعًا من القضايا المتعلقة بالاستعدادات لشهر محرم، بما في ذلك التنظيم، والتحديات الأمنية، وآليات ضمان سلامة ونظم التجمعات والمواكب الدينية. وأشار نقوي في كلمته أمام المؤتمر إلى أن شهر محرم هذا العام يكتسب أهمية خاصة نظرًا لتصاعد التوترات الدولية. وأوضح أن الاهتمام العالمي المتزايد بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) والمذهب الشيعي يضع مسؤولية إضافية على عاتق العلماء والوعاظ والمعزين لنشر رسالة الإمام الحسين (عليه السلام).