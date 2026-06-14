صدور العدد "152" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يطل عليكم العدد (152) من صحيفة "الآفاق"؛ الرائدة كأول صحيفة أسبوعية عربية تصدر عن الحوزات العلمية، ليستعرض أبرز الملفات والموضوعات التالية:

1.تعزیة ومواساة بمناسبة حلول عشرة محرم

2.کلمة رئیس التحریر/عاشوراء..مدرسة العزة الأبدیة ورایة الأحرار

3.البيان رقم (۳) الصادر عن هيئة إحياء ذكرى الاستشهاد الدامي للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنه‌اي قدس سره

4.تعزیة قائد الثورة الإسلامیة بمناسبة وفاة المرجع الدیني الشیخ محمد إسحاق الفیاض رضوان الله تعالی علیه

5.سیماء الصالحین

6.کلمات للحیاة

7.مقالة/سرّ الأختام المکسورة

8.شهداء الفضیلة/الشیخ محمد السماوي رضوان الله علیه

9. ملاحظة/هروب إلی الشهادة

10.تعریف بکتاب/الإمام علي الهادي علیه السلام..عمر حافل بالجهاد والمعجزات

11.صدر حدیثاً/عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار علیهم السلام

12.علماء وأعلام/آیة الله العظمی الشیخ مرتضی البروجردي الشهید رضوان الله علیه

13.قبس/حین تصبح القیامة أقرب ممان نظن

14.أسئلة وردود

15.مقتطفات/ضرورة تحصیل الإخلاص في العبادة

16.مصطلح الأسبوع/الشر الأخلاقي

17.حوار/المنبر الحسیني بین صناعة الوعي ورسالة الإصلاح (حوار خاص أجرته أسبوعیة الآفاق مع سماحة الدکتور الشیخ إبراهیم العاملي)

18.شعر وقصیدة

19.نصیحة نفسیة

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