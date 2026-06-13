لقاء آية الله رمضاني مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي / التأكيد على أن حضور الشعب معجزة ودور دماء القادة الشهداء في تعزيز النظام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في العاصمة العراقية بغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، بحضور المستشار الثقافي الإيراني في العراق حجة الإسلام غلامرضا أباذري، وذلك في مقر المجلس الأعلى الإسلامي.

وخلال اللقاء، قدّم الشيخ حمودي التعازي بما وصفه بـ“استشهاد” الإمام الخامنئي، معتبراً ذلك خسارة كبيرة لمحبيه وأتباعه. من جهته، عبّر آية الله رمضاني عن شكره للدعوة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز نشر فكر أهل البيت (ع) بين البلدين.

وأكد رمضاني أن ما تشهده إيران من حضور شعبي واسع خلال الفترة الأخيرة يُعد “معجزة حقيقية”، مشيراً إلى أن هذا التواجد الشعبي يدعم مجالات متعددة، من المقاومة إلى الدبلوماسية، ولا يقتصر على الداخل الإيراني بل يمتد إلى العراق وعدة دول أخرى.

كما أشار إلى أن “دماء القادة الشهداء” أسهمت في تقوية النظام السياسي والديني، معتبراً أن هذه التضحيات عززت روح المقاومة لدى الشعوب. وأضاف أن الحضور الشعبي العالمي في مختلف البلدان يعكس عمق التأثير الذي أحدثته التجربة الإسلامية في المنطقة والعالم.

وفي ختام اللقاء، تناول الجانبان أهمية استمرار التعاون الثقافي والديني بين العراق وإيران في إطار تعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

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