كلية شيعة للدراسات العليا في لكناو تحتل المرتبة الأولى في ولاية أوتار براديش وفقًا لتقييم حكومة الولاية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قيّم تصنيف الكليات الجامعية في جميع أنحاء الولاية مجموعة من مؤشرات الأداء الأكاديمي والمؤسسي، بما في ذلك المعايير التعليمية، والبنية التحتية، ونتائج الطلاب، وأداء أعضاء هيئة التدريس، والأنشطة البحثية، والتطوير المؤسسي الشامل. وبناءً على هذا التقييم، حازت كلية شيا على المركز الأول بين الكليات الجامعية في ولاية أوتار براديش. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين، الذين وصفوا هذا الإنجاز بأنه اعتراف بالتزام الكلية الراسخ بالتميز الأكاديمي وتنمية الطلاب. وأكد مسؤولو الكلية أن هذا التصنيف يعكس سنوات من الاستثمار في تحسين معايير التدريس، وتوسيع الفرص الأكاديمية، وتعزيز خدمات الدعم للطلاب. كما أشادوا بتفاني أعضاء هيئة التدريس والموظفين في مساعدة الكلية على تحقيق هذا الإنجاز. وأشار خبراء التعليم إلى أن التصنيفات التي تجريها السلطات الحكومية تلعب دورًا هامًا في قياس الأداء المؤسسي وتشجيع الكليات على الحفاظ على معايير أكاديمية عالية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التقدير سمعة الكلية ويجذب الطلاب المحتملين من جميع أنحاء ولاية أوتار براديش ومناطق أخرى من الهند. تأسست كلية شيا كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة، ولها تاريخ عريق في تقديم التعليم العالي في مختلف التخصصات، وقد أسهمت إسهامًا كبيرًا في التطور الأكاديمي والمهني لأجيال من الطلاب. ويضع التصنيف الأخير الكلية في طليعة مؤسسات التعليم العالي في ولاية أوتار براديش، ومن المتوقع أن يعزز مكانتها في المشهد الأكاديمي التنافسي للولاية.

ومن المتوقع أن تُعلن سلطات التعليم في الولاية عن مزيد من التفاصيل حول المنهجية ومؤشرات الأداء المستخدمة في عملية التصنيف.