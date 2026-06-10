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3 شهداء و5 مصابين في غزة خلال 24 ساعة

10 يونيو 2026 - 15:27
رمز الخبر: 1825391
3 شهداء و5 مصابين في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء و5 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، الأربعاء، بأن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغت 981 شهيدا، إضافة إلى 3,104 مصابين، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال 783 جثمانا خلال الفترة ذاتها.

وبحسب الإحصائية التراكمية التي أوردتها الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدا و173,212 مصابا.

وأكدت الوزارة أن استمرار تعذر الوصول إلى عدد من الضحايا تحت الركام وفي المناطق المتضررة يحول دون تحديث الحصيلة بشكل نهائي، مع مواصلة فرق الإنقاذ جهودها في ظل الظروف الميدانية الصعبة.
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