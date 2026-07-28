الرئيسية الوسائط المتعدده صور تقرير مصور/ موكب جامع وحسينية أسدالله التركماني يخدم زوار الأربعين في كربلاء المقدسة 28 يوليو 2026 - 11:56 رمز الخبر: 1846134 مصدر: أبنا سمات زيارة الاربعين وكالة أهل البيت (ع) العراق تقرير مصور اخبار ذات صله قرب افتتاح مشروع طريق الزائرين "يا حسين" لحركة المواكب الحسينية والزوار تقرير مصور/ زوار الأربعين يحملون صور الشهيد قائد الثورة الامام الخامنئي في جنوب العراق استعدادات وخطط تنظيمية خاصة بالزيارة الأربعينية تقرير مصور/ العتبة العلويّة تسخر أكثر من 4 آلاف خادم لإسناد الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين (ع) تقرير مصور/ العتبة العلوية المقدسة تستنفر إمكاناتها الإنتاجية لتلبية احتجاجات زائري الأربعين تقرير مصور/ مجلس عزاء لموكب شهيد الجمعة الحسيني في حرم الحمزة الشرقي بالعراق تقرير مصور/ 70 موكباً لبدو العراق يخدمون زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
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