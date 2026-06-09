"جيش" الاحتلال: نتنياهو لم يكن دقيقاً في قوله إن إيران توقفت عن استهداف "إسرائيل"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقرت إذاعة "جيش" الاحتلال بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يكن دقيقاً" في قوله إنّ إيران توقفت عن استهداف "إسرائيل" عقب "الهجمات" الإسرائيلية الأخيرة.

وأفادت الإذاعة بأن "إسرائيل" لم ترد مُذ أطلقت إيران النار عند الـ 7:00 صباحاً، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي.

"قوّة الردع الإسرائيلية تراجعت"



من جهتها، اعترفت القناة الـ "13" الإسرائيلية بأن الإيرانيّين فرضوا معادلة قد تعرّض "إسرائيل" لهجوم صاروخي إيراني إذا جرى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت القناة أن "قوّة الردع الإسرائيلية تراجعت بنحو ملحوظ وتآكلت بصورة كبيرة بعد هذه الجولة العبثية التي لا معنى لها".

تحذيرات من تكرار خطأ العدو



واليوم، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التحالف الإسرائيلي الأميركي من ارتكاب أي خطأ آخر، قائلاً: "ستصبح المنطقة جحيماً له" إن فعل.

وكان مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران قد أعلن اليوم وقف عمليات القوات المسلحة بعد تنفيذ موجة جديدة من العمليات العسكرية ضد أهداف مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة.

إيران تؤكد أن أي خرق في بيروت أو جنوب #لبنان سيُقابل بردّ أشد، وتلوّح بتوسيع دائرة الرد لتشمل المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة. فهل دخلت المواجهة مرحلة جديدة؟

ورغم إعلان توقّف العمليات، أعاد التأكيد أنه "في حال استمرار الاعتداءات والشرور، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير وأكثر دكاً من ذي قبل ستكون في الطريق".

وعلى صلة، حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني الأعداء من أخطاء الحسابات، مؤكداً أن القوات المسلحة عالجت أضرارها وعززت قوتها بعد صمت الميدان، وهي تستعد لرد أقوى لتغيير حسابات العدو.

