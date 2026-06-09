حزب الله يعلن عن تنفيذ 16 هجومًا على قوات الاحتلال المتوغلة جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حزب الله -أمس الاثنين- تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مما أسفر عن تحقيق "إصابات" في صفوفهم.

ووفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب، فقد قال إن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان".

وفي هجمات أمس الاثنين، استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع بجنوب لبنان، وتصدى لمسيّرة إسرائيلية.

وفيما يلي حصر لتلك العمليات وفقا لبيانات الحزب:

تجمعات لآليّات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

قصف تجمعات لآليّات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية عند أطراف بلدة بيت ياحون، وفي بلدة رشاف، وفي الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف مرتين، وفي منطقة الإشراق في بلدة عيناتا.

قصف تجمعات لآليّات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسيّرات في بلدة الناقورة، وعند أطراف بلدة الطيري، والأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف.

آليات عسكرية إسرائيلية

استهداف جرّافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة، وجرافة ثانية استُهدفت في ذات الموقع بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكدة.

استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشّقيف التاريخيّة بمسيرة انقضاضية، وتحقيق إصابة مؤكدة.

استهداف 4 آليات لوجستيّة لنقل الذخائر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف، في 3 عمليات بمسيرات انقضاضيّة، مما أدى إلى احتراق اثنتين منها وإصابة اثنتين، فضلا عن احتراق آلية من طراز هامر.

استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.

التصدي لمسيّرة

التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 – زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض-جو وإجبارها على التراجع.

وأتت تلك الهجمات ردا على تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أصدرت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل -الخميس الماضي- إعلان نوايا يتضمن العمل على وقف كامل لنيران حزب الله، وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا حتى أمس الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

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