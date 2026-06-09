ركن آبادي: الحج للمرأة المسلمة إعلان للاستقلال عن النماذج المادية الغربية وتجسيد للكرامة الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقدت ندوة دولية باللغة العربية تحت عنوان «الحج ورسالة المرأة المسلمة العالمية»، وذلك برعاية إدارة الشؤون الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) وبالتعاون مع بعثة الحج، بمشاركة الدكتورة إيران ركن آبادي، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، والدكتورة لاله افتخاري، الأمينة العامة لاتحاد نساء العالم الإسلامي، والدكتورة فاطمة جاسم حسن، رئيسة جامعة UJW في ولاية أوهايو الأمريكية، والدكتورة ليلى صالح، الأستاذة والباحثة في العلوم الاجتماعية من لبنان.

وقالت الدكتورة ركن آبادي إن الحج لا يقتصر على كونه عبادة فردية، بل يمثل فرصة للمرأة المسلمة للعودة إلى هويتها الأصيلة وإبراز كرامتها الإنسانية وإعلان استقلالها عن النماذج المادية الغربية، مؤكدة أن النساء الحاجات قادرات على أداء دور عالمي في نشر الوعي والدفاع عن المظلومين وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة لاله افتخاري أن رسالة الحج تحمل أبعاداً حضارية عميقة ترتبط بمكانة المرأة المسلمة ودورها في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة الإسلامية، داعية إلى تعزيز حضور المرأة في مجالات التوعية والإصلاح الاجتماعي انطلاقاً من المبادئ القرآنية والقيم الإسلامية.

بدورها، وصفت الدكتورة فاطمة جاسم حسن الحج بأنه ملتقى عالمي يوحّد المسلمين ويعزز قيم التعاون والتفاهم، مؤكدة أن مبادئ الحج، مثل المساواة والانضباط والتضحية، يمكن أن تتحول إلى رسائل عالمية تنقلها المرأة المسلمة عبر التعليم والعمل الاجتماعي والإعلامي.

أما الدكتورة ليلى صالح، فشددت على ضرورة تجاوز البعد الشكلي للمناسك والتأمل في معانيها العميقة، معتبرة أن سعي السيدة هاجر بين الصفا والمروة يقدم نموذجاً حضارياً للمرأة المؤمنة القادرة على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة التغيير في المجتمع من خلال الإيمان والوعي والصبر.

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