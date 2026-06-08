آية الله المدرسي يدعو الخطباء إلى تفعيل "مدرسة كربلاء" في معالجة تحديات المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، خطباءَ المنبر الحسينيّ الكرام إلى أن ينهضوا بالمجتمع عبر الدعوة إلى العودة إلى القرآن الكريم والتدبر في آياته المباركة، وأن يجعل ابناءه من روايات أهل البيت عليهم السلام منهجاً لحياتهم.

وأكد في كلمته الأخلاقية الأسبوعية، التي يلقيها على طلبة واساتذة الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة أنه من المهم أن يتبنى الخطيب الحسيني الخطاب الواقعي الذي يلامس واقع الأمة، بمعالجة التحديات التي يعيشها المجتمع، عبر مدرسة كربلاء، وبصائر عاشوراء.

وأشار، إلى أنّ الزيارة المليونية المباركة لمولانا الإمام الحسين عليه السلام في شهري محرّم وصفر إنّما تُجدّد في النفوس ذكرى سِيَر الأبطال الخالدين؛ والتي تصقل شخصياتنا على وفق ما تحلّت به تلك النفوس العظيمة من سامي الأخلاق ورفيع الخصال، حتى يغدو المقتدي بتلك الشخصيات نسخةً مصغّرةً عنهم في معارج التكامل.

وفي سياقٍ متّصل أكد المرجع المدرسي على أن التقدير الإلهيّ قد وسم كلّ إنسانٍ بأمانةٍ كبرى، بأن يرفع نفسه من حضيض القاع، ويبلغ بها أعالي القمم التي خُلق ليبلغها؛ حتى يستوي إنساناً متكاملاً، عارفاً بخالقه ودينه، مدركاً للغاية التي من أجلها سيقت إليه الحياة، عاملاً بما ينبغي له من وجوه الخير ومكارم الأعمال، مبيّناً أن السبيل لتحقيق ذلك يكمن في التزود بالإيمان والتقوى، والإستمساك بعرى الهداة، والإلتفاف حول العلماء الربانيين في كل زمانٍ ومكان.

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