"حنظلة" تستهدف أنظمة رادارات للكيان الصهيوني بعملية سيبرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اوضحت المجموعة السيبرانية في بيانها، "في هذه اللحظة، تشهد أنظمة الرادار لدى الكيان الصهيوني خللاً واسعاً ومنظماً في الإشارات، نَفّذه فريق حنظلة".

وأضافت المجموعة: "اليوم هو بداية النهاية. حنظلة يدعوكم لتشهدوا أكثر الهجمات السيبرانية تدميراً ضد البنى التحتية العسكرية والحيوية للعدو، وهذا مجرد التحذير الأول".

وتابع البيان: "لكل دولة فرشت السجادة الحمراء للإرهابيين، سيأتي دورها أيضاً. لا توجد أرض بعيدة جداً، ولا خادم آمن، ولا شبكة خارج نطاق الوصول".

كما أكدت حنظلة: "ترقبوا وانظروا؛ ربما في هذه اللحظة بالذات، ثمة ظل يتنفس داخل أنظمتكم، وقد بدأ العد التنازلي".

وفي جزء آخر من رسالتها، شددت المجموعة: "لدينا رسالة وحيدة للبعض: ستدفعون ثمن خيانتكم، ليس فقط في قواعدكم، بل في قلب اقتصادكم اليومي وأمنكم".

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