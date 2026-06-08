الحرس الثوري يقصف الكيان الصهيوين من مكان زعم ترامب أنه دمره

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن عمليات الإطلاق نُفذت من المكان الذي كان ترامب يزعم أنه دمّره.

وكتب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية الصاروخية التي نفذتها إيران الليلة ضد مواقع صهيونية في الأراضي المحتلة ما يلي: لقد نُفذت عمليات الإطلاق من المكان الذي كان ترامب يزعم أنه دمّره.

نحن على أهبة الاستعداد؛ وبما يتجاوز يوم 28 فبراير/شباط، سنواصل الصمود ولن نتراجع حتى إنزال العقاب الكامل بالكلب المسعور في المنطقة.

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