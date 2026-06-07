باحث جزائري: واقعة الغدير أقامت الحجة على المسلمين في أنه عليهم أن يختاروا الأمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد الكاتب والباحث الجزائري "الصادق السلايميه" أن واقعة الغدير أقامت الحجة على المسلمين في أنه عليهم أن يختاروا الأمين كما أمر القرآن، وأن النبوة اعتقاداً إذا لم تتبع بالإمامة تدويناً لما جاء به الوحي في الكتب، وتمكيناً له في النفوس وفي الارض بالبنيان والعمران فسيضيع الدين بالتحريف ويصبح في خدمة الديكتاتوريات.

عيدُ الغَدير هو أكبر أعياد الشيعة الإمامية، حيث روي أنّ النبي(صلی الله عليه وآله وسلم) في 18 ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة قام وبأمر من الله بتنصيب علي بن أبي طالب(عليه السلام) خليفةً له وإماماً للمسلمين، وذلك في مكان يُسمى غدير خم، ومن هنا اقترنت الواقعة باسم هذا المكان.



عُبّر عن واقعة غدير خم في المصادر الشيعية بعدة تعابير، فسمّيت تارة بـ "عيد الله الأكبر"، وبعيد أهل بيت محمد(ص)، وبأشرف الأعياد. وقد اعتاد الشيعة في شتّى بقاع الأرض على إحياء تلك المناسبة والاحتفال بها، وإقامة مجالس الفرح والبهجة تعظيماً لتلك المناسبة.



ولتسليط الضوء على مختلف أبعاد هذه المناسبة، أجرت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) حواراً مع الكاتب والاعلامي والباحث الجزائري في الدراسات الإسلامیة "الصادق السلايميه".



فيما يلي نصّ الحوار:



كيف يتم تفسير مفهومي اكمال الدين وإتمام النعمة في آية التبليغ في ظل واقعة الغدير؟

لقد كانت كتاباتي حول هذا الموضوع مستقاة من القرآن الكريم نفسه حول عالمية الاسلام وأن النبي(ص) مبعوث الى الناس كافة بينما هو(صلى الله عليه وآله) قد التحق بالرفيق الأعلى تاركاً الاسلام منتشراً في الجزيرة العربية فقط فمن يكمل الرسالة العالمية؟

أيضاً لقد التحق بالرفيق الأعلى والإسلام عبارة عن مادة خام صبها في الأذن الواعية وهو الامام علي(عليه السلام) بما يفيد أن مهمة النبي(ص) في الرسالة العالمية وقد تركها في الجزيرة العربية هي "التبيين"، و"التلقين".



التبيين يتلقاه كل محيط النبي(ليبين للناس ما نزل اليهم) بينما التلقين لا تستوعبه الا الأذن الواعية وهي أذن الولي الامام علي(عليه السلام).

فليس كل الناس أهلاً لفهم ما يبينه النبي(ص) للناس فما بالك بالتلقين المختص بخاصة الخاصة (ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ٱنفا؟)

والأمر هذا نفسه حدث في الغدير وفي تنصيب الإمام علي عليه السلام حيث تناسوا ولا أقول نسوا ذلك التجمع الهائل الخطير إذ أوقف النبي(ص) امامهم علياً ورفع يديه وهو ممسك بها قائلاً هذا وليكم بعدي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.



ومادام القرآن يقول إنه تبيان لكل شيء فتكون مهمة الولي علي عليه السلام بعد النبي(ص) هي التدوين، والتمكين، لذلك قال النبي(ص) داعياً الله عز وجل وهو ينصب خليفته ولياً على المؤمنين أمام اكثر من 70 الف مسلم بعد حجة الوداع: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

لأنه اذا أخلت الأمة بهذا التنصيب وانقلبت على أعقابها سيكون الذي يخلف رسول الله في قيادة الأمة مدوناً للدين على مقتضى هوى الجماعة التي نصبته وليس على مقتضى رسول الله(ص) الذي صب مفاهيم هذا الدين في وليه ليقوم بالتدوين والتمكين لهذا الدين من بعده، وللأسف قد وقع ذلك وقامت السقيفة بتدوين الدين الموازي لدين الاسلام والتمكين له بقوة السيف في المسلمين وغير المسلمين عبر الفتوحات بينما كان الإمام علي عليه السلام يقوم هو أيضاً بالتدوين في شبه اقامة جبرية وفي محيط ضيق مع بعض الصحابة الموالين له،المحافظين على وصية رسول الله في ذلك التنصيب المشهود، وكانوا كلهم تحت عين المراقبة ومع ذلك حفظ الله للمسلمين الباحثين عن الحق كلَّ الذي دونه الإمام علي عليه السلام والأئمة من بعده في محيطهم الضيق المراقب والمعتدى عليه في أغلب الأحيان فكانوا هم الأقلية المظلومة الحاملة للواء العقلنة والحرية والانسانية في مضامين هذا الاسلام العالمي في الوقت الذي كان الاسلام القرشي الموازي ذي الأغلبية ينتشر بقوة السيف وشراء الذمم بالاموال مدونا باسم الاسلام علوم هذا الدين الموازي من تفاسير واحاديث وسيرة نبوية وجرح وتعديل للرجال برؤى حزبية ضيقة تسقط من حسابها رؤى ٱل البيت ورجاله عليهم السلام.

تكونت على ضوء هذا ما يسمى:

مدرسة الصحابة المسماة أيضاً بمدرسة الخلافة وهي تابعة للمنهج القرشي الذي قام بالانقلاب على وصية رسول الله وهي المرجعية الحالية ذات الأغلبية لرؤى الاسلام واحكامه الفقهية، وهي التي تُدرس في الجامعات و المعاهد على ضوء ذلك التدوين والتمكين المنحرفين.

مدرسة آل البيت التي تبلورت في أزمنة من التاريخ على ضوء ما دونه علي والأئمة من بعده عليهم السلام وكذلك الفقهاء والعلماء المفكرون السائرون على نهج الإمامة .... تبلورت في جامعات ومعاهد وحسينيات وما علمت الأغلبية المتأثرة بمدرسة الصحابة والخلافة بأن هناك قراءة أخرى للاسلام في مدرسة آل البيت عليهم السلام إلا أثناء الانفجار المعلوماتي والتمكن من الحصول على المعلومة بسهولة وفي ظرف وجيز. وقد راح الكثير من الباحثين عن الحق وهم من ابناء مدرسة الصحابة يراجعون مفاهيمهم عن الاسلام وهم يقرأون ما في مدرسة ٱل البيت من مفاهيم تتماشى والعقلنة والحرية والانسانية لإثبات الرسالة العالمية التي يقبلها كل الناس بما تحققه من خير في الدارين!

على ضوء هذا راحوا يراجعون مفهوم قوله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حيث فهم الكثير منهم أن الدين يكتمل بالتدوين والتمكين وأن من يدون هذا الدين يجب أن يكون ينبوع علم رسول الله وليس الا علي عليه السلام، وإن تمام النعمة هو في الاقتداء والاهتداء بما دونوه.

كذلك الأمر في الٱية 67 من سورة المائدة حيث فهموا من خلال تفاسير آل البيت و بعض التفاسير التي فيها شيء من الانصاف في مدرسة الصحابة أن هذه الاية وهي ٱية اثبات الإمامة بتنصيب الإمام علي مدوناً وممكناً لهذا الدين في النفوس وفي التروس بعد رسول الله هو الامام علي عليه السلام لأن الٱية تقول للنبي بلغ ما أنزل اليك من ربك.



وماذا يبلغ وقد بلغ للمسلمين كل الاسلام؟ إن التهديد والوعيد الواردين بعد الأمر بالتبليغ فيهما الدلالة على جلالة هذا الأمر وأهميته وكأن كل الاسلام الذي بلغه رسول الله إن لم يُتوج بهذا التبليغ وهو تنصيب من يقوم بالتدوين والتمكين لهذا الدين بعد رسول الله....وكأن هذا الاسلام بدونه لا يساوي شيئا. (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس).

سبحان الله هناك مقولة للخليفة الثالث يقول فيها إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرٱن.. وتصوروا لو أن القوم طبقوا وصية رسول الله في غدير خم وقاد علي المسلمين؟ هل يكون هناك اقتتال بين المسلمين وحرمان من فهم الغاية من هذا الاسلام العالمي الذي يتفوق على كل الحضارات والفلسفات في اسعاد البشرية وضمان عيشها الرغيد ومنقلبها السعيد عند الله؟ هل يكون هناك صهاينة يبولون على أذقان ملياري مسلم في العالم والمسلمون المترفون في الخليج {الفارسي} يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون؟

إن قراءتي الموضوعية الاستنباطية لمٱلات الانقلاب على تنصيب الإمام علي عليه السلام يكمن وراءها التحالف الخفي بين قريش واليهود حيث انفردت قريش بالحكم وفسحت المجال لليهود باسم الاسلام ان يقوموا بالتدوين والتمكين لاسلامهم هم المبني على رؤى قبلية وتوراتية تخدم قريشا واليهود وقد جنى اليهود ثمارها باعتبارهم في منظور حلفائهم العرب من أهل الكتاب وابناء عمومة بينما اعتبروا مدرسة الأمام علي عليه السلام مدرسة مجوس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يجب مناصرتهم في الدين الذي يدعون فيه انهم مسلمون!



ما هی الدلالات التي يحملها الاستناد الى حديث "من كنت مولاه فهذا علي مولاه" في المصادر الروائية والتاريخية لأهل السنة والشيعة على التفوق العلمي والأخلاقي للإمام علي(ع)؟



الجواب هو " لو كان التفوق العلمي والأخلاقي هو المعيار الوحيد للقيادة في نظر قريش لما بدر منهم التنكر لذلك التنصيب، ولكان الإمام علي هو بؤبؤ أعينهم ومهوى أفئدتهم بعد رسول الله!

لقد كانت لهم للأسف معايير أخرى رغم اسلامهم،وهي التي احتكموا إليها وعلى رأس هذه المعايير العصبية التي دندن حولها ابن خلدون واعتبرها من دوام الملك وهي التي أدانها رسول الاسلام واعتبر الداعين إليها خارجين عن هداه.



إن التفسير الذي يبرر به الانقلابيون على التنصيب في قول النبي فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قد ذهبوا فيه الى أن مراد النبي في ذلك الأمر هو الحب وليس قيادة المسلمين،وأن الاسلام ليس توريثا للحكم بل هو شورى بين المسلمين ،وأن الشيعة بهذا الادعاء يؤسسون للتوريث بهذا التنصيب فنحن نوالي عليا بالحب هكذا يقولون ونلتزم بالشورى في التنصيب،وأنا أثبت في هذا الاختصار أنه لا شورى التزم بها المسلمون بعد وفاة رسول الله ولا تنصيب،وقبل ذلك أفند تفسير الولاء عندهم الذي هو الحب الذي يدعون،وكأن الإمام علي طوال سنوات البعثة وطوال عقد الهجرة كان مبغوضا لدى الصحابة وما جمعهم رسول الله في ذلك المقام الا ليقول لهم والوه، أي أحبوه، وهو تفسير عقيم املاه الشيطان الرجيم على الذين يبغونها عوجا في الاسلام.

تحضرني قصة وقعت بين صديقين سني وشيعي كان أحدهما ضيفا عند الٱخر وباتا يتناقشان في أمر الولاية وذهب السني إلى هذا التفسير وهو الحب.

بعد صلاة الفجر قفل السني راجعا الى بيته على متن سيارته وخطرت للشيعي فكرة يمكن ان تضع صاحبه وجها لوجه أمام بطلان تفسير الولاية بالحب فتركه حوالي ساعة وهاتفه يا فلان لي معك شأن خطير لا بد ان تعود فقال له قله لي في الهاتف قال لا، المسألة ليست بالهاتف لابد ان تعود!

لقد عاد الرجل اليه بعد ان قطع مسافة اكثر من 100كيلومترا وطرق الباب ففتح له صديقه الباب وبادره صديقه العائد اليه قائلا اشرح لي الأمر الخطير الذي دعوتني اليه ارجوك ،فقال له صديقه دعوتك لأقول لك إنني أحبك يافلان...!

فاستشاط صديقه غضبا وصاح في وجهه قائلاً: أأقطع مائتي كيلومترا لتقول لي أحبك وانت قادر ان تقولها في التلفون حسبي الله فيك ونعم الوكيل.

ضحك صاحبه الشيعي وهو يربت على كتفيه قائلاً: ها أنت غضبت من قولي لك أحبك بعد قطع تلك المسافة ورأيتني أعبث وأتلهى بكلمة أحبك فهل ترى رسول الله أيضا يعبث ويتلهى بالصحابة ويجمعهم في يوم حر ويبني منبرا من سعف النخيل وجذورها ويرقاه ويصعد الإمام علي الى جواره ويرفع يمينه قائلا لهم اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ويبايعه الشيخان على ذلك ويبخبخان فيفهم المسلمون أنه يأمرهم بحبه وليس بجعله قائدهم بعد رسول الله؟

صمت ذلك الصديق ولم يع جوابا وكذلك يصمت كل من يدعي ان الرسول صلى الله عليه وآله لم ينصب أحدا وقد تركها شورى بين المسلمين فنقول له إن تنصيب القيادة بعد رسول الله وفي كل مكان وفي كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية يتم على أربع حالات لا خامس لها وهي:

1 ـ تنصيب بالشورى سواء بانتخاب عام او بأهل الحل والعقد.

2 ـ تنصيب بالنص او بالوصية كما تسمى في النظم الملكية.

3 ـ تنصيب يجمع بين النص والشورى.

4 ـ تنصيب لا نص فيه ولا شورى اي بعصبية قبلية عسكراتيتية فرضت نفسها بحد السيف.

هل هناك نوع خامس ؟الجواب لا. بأي نوع من هذه الأنواع الأربعة تم تنصيب الخليفة بعد رسول الله؟

الجواب:

1-من يقول بالنص نقول له لقد أسقطت قريش النص وهو حادثة الغدير وحديث الثقلين المتواتر الصحيح الذي يؤكد ان الكتاب والعترة لا يفترقان الى يوم القيامة وأن التمسك بهما هو الهداية وقد حاول الخليفة الأول قبل تنصيبه مراوغة الانصار بالنص عندما وجدهم مجتمعين بعد وفاة رسول الله فقال لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء،أي أنه ادعى التنصيب بالنص، فتذكر الانصار حديث العترة وحادثة الغدير فلم ينازعوا الأمر أهله وهم ٱل بيت رسول الله وظنوه متمسكا بتنصيب ٱل البيت، وإذا بهم يرون من قال لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء هو الخليفة وهم يعلمون أنه ليس بالرجل المنصوص عليه فتلاسن على أثر ذلك سعد بن عبادة كبير الانصار وعمر بن الخطاب وبعد ايام وجدوا سعد بن عبادة مقتولا بسهمين في صدره وقالت السلطة يومئذ لقد قتلته الجن لأنه بال على غار تسكن فيه.

2-إذن نحن فندنا تنصيب الخليفة الأول بالنص فهل تم تنصيبه بالشورى؟ وهذا سعد بن عبادة مقتول و هؤلاء ٱل البيت مهددون بحرق البيت إن لم يبايعوا ,وكما قال الامام علي مفندا هذه الشورى فكيف تصح والمشيرون غُيّبوا؟



3-بالنقطتين الأولى والثانية تسقط مباشرة الثالثة وهي النص والشورى حيث لم يقع هذا التنصيب إلا بعد مقتل الخليفة الثالث وتسارع الناس الى الامام علي(ع) يتجاذبونه حتى سقط رداؤه من على كتفيه فجمع بين تنصيبه بالشورى وبالنص عليه.

#-التنصيب بلا نص وبلا شورى اي بالعصبية والانقلاب و عليه "تم التنصيب بلا نص وبلا شورى وضاع حديث الثقلين وتناسى الناس الغدير وراح القوم يرمون الشيعة بالحكم الوراثي وهو اتهام سرعان ما ينكشف عواره لو نتحاكم الى القرٱن الكريم في تصوص ٱياته التي تدعو إلى تنصيب الحاكم وفق معياري العلم والأخلاق.



فلو لم يكن حديث الثقلين، ولو لم تكن حادثة التنصيب في غدير خم قد عقدها رسول الله وقد رحل رسول الله تاركا المسلمين لينصبوا على ضوء القرٱن الكريم من هو الأصلح لدينهم ودنياهم في العلم و العدل و الشجاعة والحلم فمن هو الرجل في اصحاب رسول الله الذي تتجسد فيه ٱيات العلم والجهاد؟

القرٱن يقول للذين رفضوا ان يكون عليهم طالوت ملكا لأن معاييرهم في تنصيب الملك يأتي المال على رأسها (قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤتَ سعة من المال؟فأجابهم (قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم).

فلو تحاكم المسلمون الى القرآن وليس بين ايديهم اي وصية من رسول الله، لكان الإمام علي عليه السلام هو القائد الذي لن ينافسه احد كائنا من كان ٫فهو قالع باب خيبر وهو بطل بدر وأحد والأحزاب وإن ضربته لعمرو بن ود تعدل عمل الثقلين كما قال رسول الله ،وانه باب مدينة علمه وزوج بنته سيدة نساء أهل الجنة وأنه هو نفس وأخو رسول الله في المؤاخاة التي عقدها النبي بين الصحابة حيث ٱخى بينه وبين علي بينما ٱخى في الوقت نفسه بين ابي بكر وعمر بن الخطاب!

سبحان الله،أغلبية الناس يتناسون مزايا البطل العالم الشجاع الحليم الكريم حين تنازعهم عصبياتهم فيتحاكمون الى غير كتاب الله ويتهمون رسول الله بتوريث الحكم ويتشدقون بالشورى التي لا وجود لها في حكم أداروه ويجهلون ان الإمامة بعد رسول الله هي لتدوين الدين والتمكين له في الانفس والٱفاق على يد(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بٱياتنا يوقنون) فما أبعد الوراثة عن هذا المضمار وما أضل المسلمين لما تجاهلوا الإمامة وصنعوا دينا بمزيج توراتي وانجيلي وعصبي اعرابي ويحتاج إلى قرون من الغربلة حتى يعود الى وضعه الصحيح!



هل تكون واقعة الغدير مجرد حدث تاريخي ام أنها تعتبر مبدأ عقائدياً ومعرفياً أيضا؟



واقعة الغدير أقامت الحجة على المسلمين في أنه عليهم أن يختاروا القوي الأعلم الأمين كما أمر القرآن الكريم، وأن النبوة اعتقادا إذا لم تتبع بالإمامة تدويناً لما جاء به الوحي في الكتب، وتمكينا له في النفوس وفي الارض بالبنيان والعمران وإقامة العدل بين الناس سيضيع الدين بالتحريف ويصبح في خدمة الديكتاتوريات والعصبيات، ولذلك نقول إن يوم الغدير هو من تمام النعمة وكمال الدين.



كيف يمكن تحويل رسالة الغدير من مجرد حدث تاريخي الى نموذج الحكم ونمط للحياة في عالم اليوم؟



الأعلمية مع الخلق الكريم مبدأ إنساني أضفى عليها القرآن الكريم ختم الصفوة في الخشية منه سبحانه وفي إعمار الارض وقيادة الناس وقد قدمت إيران في المسألتين عموديا في العلاقة بالله وأفقيا في العلاقة بالناس والكون أرقى وانبل نموذجين في أسلوب الحكم وادارة الشأن العام.



فولاية الفقيه هي استمرارية لحكم آل البيت في اتباع هداهم عن طريق الولي الفقيه وهو يجمع في قيادته بين النص المرتبط بالثقلين وبين الشورى المرتبطة بنخبة الأمة حيث تنتخب النخبة الولي الفقيه حتى تشعر النخب في مجال الحكم انها هي من تحكم لانها قدمت زبدة من رضيت عنه ومن رأته الصفوة في قيادة الناس٫وهذا النموذج في الحكم لم تصل أرقى الديمقراطيات اليه في الغرب،ولو يتاح المجال في الغرب للنخب لكي تنتخب من يقودها وتتشرف به وتسعد لما كان ترامب ولا ماكرون ولا طوني بلير بل تقدم أساطنة من طراز هيدغر ونيتشة وارسطو وموليير...



نظام ولاية الفقيه لم يهمل شورى الشعب في اختياره لمن يخدمه ويحقق له الأمن والرخاء فهو ينتخب رئيس الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية ونواب البرلمان وهناك مجالس مراقبة ومحاسبة لضمان التماسك الاجتماعي والسير الحسن لعمل المنتخبين لأن مرجعية ٱل البيت في نظام الحكم هي حسن العلاقة بالله عموديا وحسن خدمة الشعب أفقيا اي الدنيا في خدمة الدين والدين في خدمة الدنيا ايضا عندما يجل اولي العقول!

ولولا هذا النموذج لسقطت إيران في أول هجمة شنتها عليها امريكا وهي تفرك ايديها معتقدة ان نظامها كنظام الاعراب الذي يقدم المفضول على الفاضل ويعيش عالة على ما ينتجه الغير.



ماهو تأثير الٱداب الروحية مثل قراءة الخطب وتكريم السادة وقراءة الزيارة الغديرية على الارتباط العاطفي لجيل الشباب بقضية الولاية؟



مدرسة آل البيت عليهم السلام في الارتباط الروحي وتغذية الوجدان بالمشاعر النبيلة أستطيع ان أقول أنه لا يمكن لمدرسة روحية في جميع المذاهب والاديان أن ترقى بمشاعر الانسان كمدرسة ٱل البيت من خلال تلك الادعية الصباحية والمسائية والمناسباتية في الافراح والاتراح، وأنا شخصيا أتزود بوقودي الروحي كل صباح بسماع دعاء الصباح للإمام علي عليه السلام وفيه عظمة الخالق وتذلل المخلوق وعظمة هذا الكون وادارته على ذلك الاعجاز الالهي في الاعجاز اللفظي الذي جاء به ذلك الدعاء وهاتني بخطيب يستطيع أن يجعل من حوله وهم الوف يشهقون وتبلل ادمعهم الارض وهو يمر بأسلوب مؤثر مصور على سيد الشهداء وهو ملقى في كربلاء او على والده امام المتقين وهو مطعون في المحراب .

وانا في حادثة طعنه عليه السلام أقول.



من بعد طعنكَ كلَّ يومٍ نُطعنُ ## وكذا بلعنكَ كلَّ يوم نُلعنُ

يا أُمٌةً رضيتْ بطعنِ عليّها ## فَهَوتْ بطعنه واحتواها الأرعنُ

كم ابن ملجم في الحقيقة بيننا# فالرقم فوق الحصر،قد يتَمَلْيَنُ؟!

إن ابن ملجم حاكم ومؤرخ## وهو الفقيه المجتبى يتفنّنُ.

في الحبك والإخراج برّر رِدّةً ## وبكل لون في الهوى يتلوّنُ.

قد قدّمَ المفضولَ باسم سقيفة## وكذا الجبانَ على الذي لا يجبنُ.

وهو الشويعر في البلاط وربما ## بلغ العلى واستعظمتْه الأعينُ.

فتِّشْ تجدْ بعد التنكر هندهم## خلفَ الستار هي القرار الأحصَنُ.

لبّوا لها كل الذي حلمتْ به##ما شيطنوها ،بل عليًّا شيطنوا.

قمْ يا ابن ملجم انت ثمرةُ زرعها## يوم اغتيالك ،ذاك فنٌّ ممكنُ.



إن آكرام السادة وادعية الزيارات وتلك المزارات هي البعد الروحي للاسلام المتدفق رحمة وانسانية واعمارا للأرض والحضارة التي تنعدم فيها الانسانية هي حضارة وحوش كحضارة الغرب اليوم.



كيف تقيمون مكانة ومفهوم العدالة في فكر الامام علي (ع)؟



غاب عن اصلاح من نسميهم كبار المفكرين، الاصلاح الذي هو نابع من مدرسة الامام علي(عليه السلام) في قواعد الاسلام الثلاث وشغلوا الناس بتسليات لغوية ونط على حساب الاسلام الذي افرغوه من محتواه هذه القواعد الثلاث هي:

1-الانسنة

2-العقلنة

3-الحرية

وبدون هذه الثلاث تصبح أبواب الاسلام الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج مجرد أبواب في خيمة اعرابية قرشية كبيرة اتسعت لتشمل حتى إسبانيا في زمن ما ولكن بدون هذه القواعد الثلاث ظلت خيمة قابلة لتكون مجرد عراء عندما تهب عاصفة العقل من الاخر الذي حكمنا عليه بالكفر وحكمنا عليه بالغاء لسانه وانسانيته ليصبح من الاعراب وصادرنا حريته في اسلام يقول من لم يبايع الخليفة فاقتلوه!

عجبي, ابليس معارض لِلّه ولرسوله ولبني الانسان ومع ذلك أعطاه الله الحرية كاملة في اغواء من يشاء الى يوم يبعثون!



ويطلع خليفة بعد رسول الله يضع نفسه فوق ارادة الله ويقول من لم يبايعني احرق عليه البيت!



والله لولا العقلنة التي وجدتها في اسلام علي بن أبي طالب عليهما السلام، ولولا الحرية التي اقرها للمعارضين ولولا الانسانية التي قال في شأنها: "الناس إثنان: إما نظير لك في الخلق او اخ لك في الدين ...لكنتُ ملحدا او بوذيا او مسيحيا لأن الدين الذي حرفوه بعد رسول الله واسقطوا منه هذه الاركان الثلاث ويحاولون نشره الٱن تحت مسميات شتى لم يأتوا فيها بجديد، قد صار دينا لا تقبل به حتى الكلاب".

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انتهى / 323