فيديو | ضرورة ربط العقل بالقرآن والولاية في مدرسة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يعرّف الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) في حديث نوراني العقل بأنه حجة الله الباطنة لتمييز الحق من الباطل، غير أنه يقرن ذلك بالأنبياء والأئمة المعصومين (عليهم السلام) والقرآن الكريم باعتبارهم هداة ومكملين للعقل البشري. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الاعتماد على العقل المنفصل عن الوحي ومعارف أهل البيت (عليهم السلام) يوقع الإنسان في الخطأ والانسياق وراء الدنيا؛ لأن العقل وحده ليس ميزاناً كاملاً للتمييز، وإنما القرآن والعترة هما من يضيئان طريق الحق. المناسبة: ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)