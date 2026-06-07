مركز العمليات الجوية الأميركية في قاعدة العديد بقطر يخرج عن الخدمة بسبب صواريخ ايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت مجلة عسكرية أن مركز العمليات الجوية الأميركية في قاعدة العديد في قطر خرج عن الخدمة نتيجة الضربات الإيرانية الأسابيع الأولى من الحرب.

ونقلت مجلة "Air & Space Forces Magazine" عن مسؤول أميركي رفيع ومصادر مطّلعة على الهجوم أنّ المركز، الذي أدار الحملات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين، تعرّض لإصابات مباشرة بعدة صواريخ إيرانية.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأميركي، ومع توقعه استهداف قاعدة العديد، أدار عملياته منذ بداية الحرب انطلاقا من قاعدة "شو" الجوية في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعدما نقل الأفراد من المنشأة الموجودة في قطر قبل اندلاع المواجهة.

ولفتت المجلة إلى أن الأضرار التي لحقت بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد لم يُكشف عنها سابقا، وأن قرب المنشأة من إيران وحجم الأضرار التي أصابتها أثارا تساؤلات بشأن جدوى إعادة بنائها.

ويتبع المركز قيادة القوات الجوية المركزية الأميركية، وهي المكوّن الجوي للقيادة المركزية الأميركية.

واستخدمت الولايات المتحدة المركز لإدارة حملاتها الجوية في أفغانستان والعراق، وإضافة إلى عملياتها الأخيرة ضد اليمن.

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