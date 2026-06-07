لقاءات مكثفة بين الزيدي ودبلوماسيين أميركيين بهدف نزع سلاح المقاومة العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها، عن إجراء لقاءات مكثفة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ودبلوماسيين أميركيين، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن بدء تنفيذ خطتها لنزع سلاح الفصائل المقاومة .

وأوضحت الإذاعة أن الرسالة الأميركية الجديدة تضمنت موقفين أساسيين:

إعادة التنسيق الأمني: تسعى واشنطن إلى إعادة تفعيل التنسيق الأمني العراقي-الأميركي، الذي شهد تراجعاً في الآونة الأخيرة نتيجة الحرب وتداعياتها بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى.

الدعم الاقتصادي: تضمنت الرسالة تعهدات أميركية بتقديم دعم اقتصادي كبير لحكومة الزيدي، بهدف تعزيز وتسهيل خطة نزع سلاح الفصائل المقاومة.

في سياق تنفيذ خطة نزع السلاح، أعلنت الحكومة العراقية عن توفير 35 ألف وظيفة في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، وذلك بهدف دمج عناصر الفصائل.

كما توعدت الحكومة في مرحلة لاحقة بملاحقة الفصائل المقاومة التي أعلنت رفضها لخطة الدمج ونزع السلاح.

وكشف التقرير عن تباين مواقف الفصائل تجاه خطة الدمج، حيث وافق كل من سرايا السلام، وعصائب اهل الحق وكتائب الإمام علي (ع) على خطة الدمج، بينما أعلن كل من حزب الله العراقي، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء رفضهم للخطة، وقالت الفصائل الرافضة ان هذه الخطة تستهدف سيادة العراق وجعله ضعيفًا بلا دفاع.

وتتضمن أهم ملامح هذه الخطة – بحسب الإذاعة - قيام الفصائل بتسليم أسلحتها الثقيلة ومعسكراتها إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية.

.....................

انتهى / 323