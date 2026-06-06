الشيخ زكزاكي: فكر الإمام الخميني (ره)، السبيل الوحيد لنجاة الأمم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تحدث الشيخ إبراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، عن شخصية وفكر مؤسس الثورة الإسلامية العظيم، خلال المؤتمر السابع والثلاثين لـ"أسبوع الإمام الخميني"، الذي نظمته جمعية طلاب الحركة الإسلامية في مقر إقامته بالعاصمة أبوجا. وفي هذا المؤتمر، وصف الشيخ إبراهيم زكزاكي الإمام الخميني (رحمه الله) بأنه هبة إلهية لهذا العصر، إذ غيّر فكر الأمة الإسلامية وأحدث تغييرات عميقة وجذرية على الصعيد الدولي. التحول في مفهوم الانتظار في مذهب الإمام الخميني وفي معرض حديثه عن التحول في مفهوم الانتظار في مذهب الإمام الخميني، أوضح أن مؤسس الثورة الإسلامية قد غيّر النظرة التقليدية والسلبية للمجتمع تجاه هذه المسألة. لأن الترقب في مدرسة الإمام الخميني ليس مجرد جلوس وصمت وانتظار، بل هو حركة ديناميكية قوية مصحوبة بالعمل، وهو واجب على جميع أفراد الأمة قبل ظهور الإمام المهدي (عليه السلام) وبعده. وصرح زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا بأن الإمام الخميني (رضي الله عنه) قد غيّر نظرة العالم إلى الدين، فأصبح يُنظر إليه كسبيل للحرية والكرامة والاستقلال، لا كأداة لقمع الناس وتخديرهم، كما روجت له القوى المهيمنة قبل انتصار الثورة الإسلامية.

وأضاف، مؤكدًا أن القوة الحقيقية والمادية تكمن في أيدي الجماهير، أن مؤسس الثورة الإسلامية قد علّم العالم أن النصر النهائي على القوى المستبدة لا يتحقق إلا بالنضال ضد الظلم، والثبات في وجه الفتن، والتوكل على الله تعالى. لهذا السبب، يخشى أعداء الإسلام والقوى المهيمنة العالمية اليوم تأثير فكر الإمام الخميني بين الأمة الإسلامية، ويواصلون مساعيهم لمنع انتشار هذا الفكر الإلهي. وأكد أن الإمام الخميني (رحمه الله) حيٌّ لأن فكره ومنهجه ومدرسته ما زالت حية ومستمرة، مشيرًا إلى أنه في الظروف الراهنة، لا حاجة إلى استحداث مناهج جديدة؛ بل إن واجب الأمة الإسلامية الوحيد هو اتباع منهجه الهادي بدقة وإخلاص. واختتم زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا حديثه بالتذكير بأن هذا هو الفكر نفسه الذي تمسك به السيد خامنئي الشهيد وضحى بحياته؛ ولذلك، يحتاج عالم اليوم، للتغلب على أزماته، إلى العودة إلى فكر الإمام الخميني (رحمه الله)، لأن هذا الفكر هو السبيل الوحيد للنجاة والنجاح للأمم.