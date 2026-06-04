أكثر من 100 ألف وجبة طعام في ليلة ويوم عيد الغدير الأغرّ في العتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن قسم مضيف الزائرين في العتبة العلويّة المقدّسة تهيئة أكثر من 100 ألف وجبة طعام يتمّ توزيعها للزائرين في ليلة ويوم عيد الغدير، في موقع المضيف المركزي والمواقع الأخرى المنتشرة في محيط الصحن الشريف.

وفي هذا السياق، أكّد الخادم مقداد الخرسان من قسم مضيف الزائرين، للمركز الخبري قائلًا: بحسب توجيهات الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، تمَّ وضع خطة ضيافة موسعة تتضمَّن فتح مواقع متعدّدة لضيافة الزائرين في ليلة ويوم الزيارة، مع استنفار جميع الجهود لاستقبال حشود الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام).

توزيع 250 ألف قطعة من الكعك

وأوضح أنّه تمَّ العمل على إعداد مآدب طعام كبرى في صحن السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تستمرّ لليلة ويوم الغدير الأغرّ يتمّ فيها تقديم عشرات الآلاف من وجبات الطعام، فضلًا عن إعداد كعكة كبيرة بطول 2000 متر سيتمّ تقطيعها وتوزيعها على الزائرين في ليلة و يوم عيد الغدير بواقع 250 ألف قطعة توزع على شكل علبة مغلقة.

وأضاف الخرسان أنَّ الجهود لا تقتصر على الطعام فقط، بل تشمل أيضًا إعداد باقات ورد طبيعية لتوزيعها على الزائرين، فضلًا عن تجهيز هدايا خاصّة تعبيرًا عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية الكبيرة ، مبينًا أنَّ البرنامج يتضمّن تقديم العصائر والمشروبات الباردة والساخنة بشكل متواصل طيلة فترة الزيارة ، لضمان خدمة الزائرين بأعلى مستوى من التنظيم والجاهزية.

يُشار إلى أنّ هذه الاستعدادات تأتي في سياق اهتمام العتبة العلويّة المقدّسة لإحياء مناسبة عيد الغدير بالشكل الأمثل بما ينسجم مع مكانة المناسبة وزخم الزائرين المتوقع من خلال منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للزائرين الكرام.

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