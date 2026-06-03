مسؤول إيراني: إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) في ألف مدينة وقرية إيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن برامج ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس سره) وانتفاضة 15 خرداد (انتفاضة 5 حزيران عام 1963 ضد النظام الملكي البائد) قائلا: إن الفعالية المركزية لإحياء مراسم ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية ستقام غداً الخميس من الساعة التاسعة صباحاً في مرقد الإمام الخميني (رض)، وبالتزامن في ألف مدينة وقرية، تحت الشعار المحوري: “الميثاق مع الإمام".

كما أعلن عن قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "مجتبى خامنئي"، في هذه المراسم، مضيفاً أن برنامج إحياء الذكرى في مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُقام بإشراف سدانة المرقد، بينما سیتولى مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي تنظيم هذه المراسم في المدن الأخرى.

وأضاف نائب رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي: سيقام أيضاً بعد ظهر الغد حفل عيد الغدير الاغر في طهران، وذلك بدءاً من ميدان الإمام الحسين (ع) وصولاً إلى ميدان الثورة (انقلاب) وامتداداً إلى ميدان الحرية (آزادي) وفي شارع آزادي.

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