إصدار كتاب عن الإيمان بالله في اللاهوت الغربي المعاصر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتابًا بعنوان: (الإيمان بالله تعالى في اللاهوت الغربيّ المعاصر)، لمجموعةٍ من الباحثين.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة (نقد الإلحاد) التي يُصدرها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرِفُ على المركز السيد هاشم الميلاني: إن "المواضيع التي يتضمّنها هذا الكتاب اختِيرَت من بين أبرز وأحدث النصوص والدراسات الأكاديمية، ويعكس كلٌّ منها اتّجاهات وقضايا ومقاربات بارزة في اللاهوت الطبيعيّ وفلسفة الدين الحديثة في الفكر الغربي".

وأضاف أن "الكتاب موجّهٌ بالدرجة الأولى إلى المثقّفين العرب، إذ يضمّ نخبةً مختارة من المقالات الفلسفية المنشورة في الإطار الأكاديميّ الغربي المتخصّص بفلسفة الدين، والتي تتناول بالدراسة والتحليل قضيّة إثبات وجود الله تعالى، في مواجهة التحدّيات الإلحاديّة المعاصرة".

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود القسم في رفد المكتبة الفكريّة بإصداراتٍ علمية ومعرفية، تُسهِمُ في تعزيز الدراسات الكلاميّة والفلسفية، ومواكبة القضايا الفكريّة المعاصرة.

