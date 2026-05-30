نشر الاف القطع الخاصة بمناسبة عيد الغدير الأغر في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشرت العتبة العلوية المقدسة، ممثلةً بورشة الإعلانات التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية، أعمال تثبيت القطع الإعلانية الخاصة بمناسبة عيد الغدير الأغر، ضمن الاستعدادات الجارية لإحياء هذه المناسبة المباركة واستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف.

وقال مسؤول وحدة الاعلانات الخادم المهندس علي إسماعيل، في تصريح له: إنَّ الورشة باشرت بتثبيت ما يقارب (1000) متر مربع من الملصقات والقطع الإعلانية، فيما تتواصل الأعمال لإنجاز قطع إضافية تتراوح مساحتها بين (1600) و(2000) متر مربع، استعدادًا لاستكمال الخطة الخاصة بالمناسبة.

وأضاف: إنَّ القطع الإعلانية سيتم توزيعها في محيط الصحن العلوي المطهّر، فضلًا عن المداخل الرئيسية المؤدية إلى المرقد الطاهر، إلى جانب نشرها في أماكن متفرقة من محافظة النجف الأشرف؛ بهدف إظهار المدينة المقدسة بما ينسجم مع عظمة المناسبة وأجوائها الإيمانية.

وتأتي هذه الأعمال استمرارًا لجهود العتبة العلوية المقدسة في إحياء هذه المناسبة المباركة، عبر برامج دينية وثقافية وخدمية متكاملة، تسهم في ترسيخ نهج أمير المؤمنين (عليه السلام).

