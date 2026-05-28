الصدر يعلن انفكاك "سرايا السلام" عن التيار الشيعي الوطني والتحاقها بالدولة بشكل كامل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء ( 27 أيار 2026 )، انفكاك "سرايا السلام" عن التيار الشيعي الوطني والتحاقها الكامل بالدولة، في خطوة وصفها بأنها تأتي "انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن" و"تحاشياً للمخاطر المحدقة بالبلاد".

وقال الصدر في بيان إن "انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني أصبح انفكاكاً تاماً، والتحاقاً كاملاً بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر العمل العسكري بالمؤسسات الرسمية".

وأضاف أن "الجهات المدنية المرتبطة بـ(سرايا السلام) سيتم دمجها ضمن ما وصفه بالبنيان المرصوص، على أن تعمل دون مقرات أو سلاح أو زي أو تسميات تنظيمية، في إطار إعادة تنظيم البنى المدنية المرتبطة بها".

وفي ختام بيانه، وجه الصدر شكره إلى "عناصر سرايا السلام على ما وصفه بـ(جهادهم الأكبر والأصغر)"، متمنياً "المغفرة لمن لم يتوافق مع التوجهات الدينية والاجتماعية".

