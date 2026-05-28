مقتل مجندة من لواء "غفعاتي" وإصابة جنديين للجيش الصهيوني في حدود لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الناطق باسم "جيش" الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل مجندة من لواء "غفعاتي" في شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف أنّ جنديَّي احتياط أُصيبا في الحادثة نفسها، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهما بالخطيرة.

ووفق تفاصيل الحادثة، انفجرت أمس الأربعاء، نحو الساعة 14:45 محلّقتان في منطقة عسكرية قرب مستوطنة شومرا عند الحدود مع لبنان، ما أدى إلى وقوع القتيلة والإصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في منطقة الجليل الغربي عقب رصد عدد من المُحلّقات المفخخة التي انفجرت داخل منطقة عسكرية وفي محيط مستوطنة شوميرا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران وحتى أمس الأحد إلى 8902 إصابة.

وأفادت الوزارة بأنّ عدد الإصابات الناتجة عن الحرب على لبنان فقط في الآونة الأخيرة، أي بعد "وقف إطلاق النار" مع إيران في 8 نيسان/أبريل الماضي، بلغ 1001 إصابة.

.....................

انتهى / 323