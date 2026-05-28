ولايتي إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ مضيق هرمز هو الضمان لبقاء الاتفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: إن مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق.

وكتب علي أكبر ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: يشهد التاريخ أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة، من الإسكندر الأكبر إلى جنكيز خان وترامب، قد تم استيعابهم جميعًا في قلب الحضارة الإيرانية العريقة.

وأضاف: "إن الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بأموال النفط".

وقال: إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ هذه المرة، الأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا. "مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق". الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة.

