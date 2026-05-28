  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

ولايتي إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ مضيق هرمز هو الضمان لبقاء الاتفاق

28 مايو 2026 - 10:01
رمز الخبر: 1819588
ولايتي إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ مضيق هرمز هو الضمان لبقاء الاتفاق

كتب علي أكبر ولايتي: إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ هذه المرة، الأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا. "مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق". الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: إن مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق.

وكتب علي أكبر ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: يشهد التاريخ أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة، من الإسكندر الأكبر إلى جنكيز خان وترامب، قد تم استيعابهم جميعًا في قلب الحضارة الإيرانية العريقة.

وأضاف: "إن الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بأموال النفط".

وقال: إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ هذه المرة، الأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا. "مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق". الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة.

.....................

انتهى / 323 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha