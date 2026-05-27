آية الله "خاتمي": على الأعداء أن يدفنوا حلمهم لإرهاق الشعب الإيراني في القبور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد آية الله "خاتمي" في خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك الیوم الأربعاء: إن الحضور الشعبي الحثيث والمستمر في الساحة ( الشوارع)، لا سيما على مدار 87 ليلة، يمثل تجسيداً جلياً للمقاومة، الظاهرة الفريدة التي لم تقتصر على طهران فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف أنحاء البلاد.

ولقد وصف الولايات المتحدة بأنها كاذب قل نظيره في التاريخ، وقال: على العدو أن ينطق بالصدق ولو لمرة واحدة، ليرى العالم ما إذا كان يتقن نهج الصدق أم لا. إن جينات ترامب هي جينات الكذب، إذ كان ينتهج أساليب الخداع والتضليل في المفاوضات (سواء في الجولة الأولى أو الثانية)؛ إن هدف العدو ليس التفاوض، بل السعي لإخضاع الشعب الإيراني ودفعه نحو الاستسلام .

وأكد آية الله "خاتمي" في معرض إشارته إلى المبادرات الإنسانية لـ “أسطول الصمود” بهدف كسر الحصار عن أهالي غزة: إن المشاركين في “أسطول الصمود”، الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم لنصرة المظلومين في غزة، أثبتوا بحراكهم أن الضمير الإنساني لا يزال حياً مضیفا أنهم لقد انطلقوا في مهمتهم رغم إدراكهم المسبق لبطش الكيان الصهيوني وإجرامه،وهو ما يمثل قيمة أخلاقية سامية؛ فالدفاع عن المظلوم فضيلة إنسانية ویعتبر قیمة حتى وإن لم يكن المدافع مسلما.

وقال: إن هذه الخطوة كشفت عن ذروة القسوة التي ينتهجها الكيان الصهيوني “غير المشروع” والقاتل، مؤكداً أن وصمة العار هذه لم تنقش على جبين الصهاينة فحسب، بل شملت أيضاً ترامب لدعمه لهذا الكيان القاتل للأطفال.

..........

انتهى/ 278

