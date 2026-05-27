قاليباف يؤكد التعاون الاقليمي دون تدخل أجنبي لحل الأزمات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ جاء في رسالة التهنئة التي وجهها قاليباف إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى: أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والإخلاص والعبادة.

وأضاف: في هذا العيد الإسلامي العظيم، يمر العالم الإسلامي والشعب الايراني المسلم بفترة عدوان إجرامي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضدهما. في هذه الجريمة، استشهد عدد كبير من أبناء وطننا، بمن فيهم تلاميذ المدارس، ولا سيما قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن هذا الشهيد الجليل، الذي كان منارة للوحدة في العالم الإسلامي، ومدافعًا عن الشعب الفلسطيني المظلوم، انطلاقًا من المبادئ الدينية، كان دائمًا ما ينصح الشعب الإيراني بمصادقة جيرانه، والتآخي مع المناضلين من أجل الحرية والمسلمين، والصمود في وجه الظلم والاستبداد.

وقال قاليباف: وعلى هذا الأساس، ألحق الشعب الإيراني هزيمة نكراء بالمعتدين خلال أربعين يومًا من المواجهة العسكرية المباشرة التي شهدها العالم.

وأضاف: إن النصر الاستراتيجي لإيران الإسلامية في هذه الحرب قد وجه رسالة إلى مسلمي العالم مفادها أننا إذا وقفنا صفًا واحدًا متضامنين في وجه أعداء الإسلام، ولا سيما الكيان الصهيوني وحماته، فسننتصر.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه بناءً على ذلك، أؤكد أن تعزيز بيئة التعاون من أجل تقوية الدول الإسلامية دون تدخل خارجي يُسهم بشكل فعّال في حل الأزمات الإقليمية.

وأضاف قاليباف: إنني على ثقة بأنه في ظل إرادة الدول الإسلامية ووحدتها وتماسكها، سنشهد نموّ الأمة الإسلامية العظيمة ونهضتها، وإرساء السلام والأمن في أرجاء الأمة الإسلامية.

