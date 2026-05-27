انطلاق مسرحية "البيعة إلى الحق" في العتبة العلوية المقدسة احتفاءً بعيد الله الأكبر عيد الغدير 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع الغدير الأغر الذي سينطلق برعاية العتبة العلوية المقدسة احتفاءً بعيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، تستعد كوادر العمل المسرحي لإطلاق العرض الأول لمسرحية "البيعة إلى الحق" في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، على أن تستمر عروضها لمدة ثمانية عشر يوماً في استراحة النخيل بمدينة النجف الأشرف.



وتحدث المدير التنفيذي للفعالية الخادم سلام أحمد الجبوري، للمركز الخبري قائلاً: تسلّط المسرحية الضوء على مسيرة الأنبياء والرسل (عليهم السلام) قبل بعثة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، وما ورد من توسلاتهم بأصحاب الكساء (عليهم السلام)، ثم تنتقل إلى أبرز المحطات المهمة في حياة الرسول الأعظم، مستعرضةً مواقف أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وفضائله والآيات والأحاديث الواردة في حقه، إلى جانب دوره البطولي في الحروب التي خاضها المسلمون ضد المشركين.

وأضاف: كما تتناول المسرحية حادثة بيعة الغدير وما تمثّله من رمز للوحدة والأمان من الفرقة، مؤكدةً أن التمسك بولاية أمير المؤمنين وأهل البيت (عليهم السلام) يمثل طريق النجاة والخلاص للأمة في الدنيا والآخرة.

وبيّن: يشارك في العمل أكثر من 500 ممثل وفني وإداري، إلى جانب نخبة من الفنانين المعروفين، في إنتاج مسرحي يجمع بين البعد الديني والثقافي والفني، بهدف إيصال رسالة الغدير إلى مختلف شرائح المجتمع بأسلوب درامي مؤثر.

ومن المقرر إقامة العروض في استراحة النخيل الواقعة على الطريق القوسي لمدينة النجف الأشرف في أول أيام عيد الأضحى المبارك الساعة التاسعة مساء، وهي دعوة إلى العوائل الكريمة والمؤسسات الثقافية والإعلامية لحضور الفعالية والاستفادة مما تقدمه من مضامين معرفية ودينية وثقافية تجسد معاني بيعة الغدير وأهميتها في حياة الأمة الإسلامية.

