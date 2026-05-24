فيديو | قناة العهد في جولة ميدانية تُعد تقريرًا عن مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ إيران تفرض السيطرة الذكية على مضيق هرمز حيث أظهرت المشاهد حجم الانتشار البحري الإيراني ومستوى الجهوزية الميدانية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم. حيث تقوم القوات البحرية الايرانية بإدارة المضيق ب“السيطرة الذكية”، وهو مفهوم يقوم على إدارة الممر البحري عبر منظومات مراقبة متطورة، وانتشار بحري مرن، وإجراءات قانونية وأمنية تمنح إيران قدرة كبيرة على التحكم بحركة الملاحة دون اللجوء إلى الإغلاق التقليدي الكامل للمضيق