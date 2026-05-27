آية الله نوريّ الهمدانيّ يؤكد حراسة الأمن الفكريّ للمجتمع وبثّ روح الحماسة والأمل بين الناس كأهمّ واجبات الأساتذة الحوزويّين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عُقد اجتماع هيئة أساتذة المستويات العليا والبحث الخارج في حوزة قم العلمية تحت عنوان "الحوزة العلميّة، الأمّة المبعوثة، والبيعة مع الولاية"، وذلك في يوم الاثنين (25 مايو 2026م) بقاعة المؤتمرات التابعة لمدرسة الإمام الكاظم (عليه السلام) بمدينة قم المقدّسة. وقد وجّه المرجع الدينيّ آية اللّه نوريّ الهمدانيّ رسالةً إلى هذا الاجتماع، فيما يلي نصّها الكامل:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم المصطفى محمّد، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين، [لا] سيّما بقيّة اللّه في الأرضين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ﴾ [السبأ: 46]

مع تقديم التعازي بذكرى استشهاد مولانا الإمام باقر العلوم (سلام اللّه عليه)، وإهداء السلام والتحيّة إليكم أيّها الأساتذة الأجلّاء والفضلاء الكرام في هذا الملتقى المهيب، أحيّي اجتماعكم واحتشادكم من أجل الجهاد في سبيل الإسلام المحمديّ الأصيل.

إنّ موضوع "الوحدة والقيام للّه" قد جرى التأكيد عليه في القرآن الكريم عبر مفاهيم عديدةٍ مثل: ﴿وَاعْتَصِمُوا﴾، و﴿تَعَاوَنُوا﴾، و﴿أَصْلِحُوا﴾، و﴿أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾، و﴿أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾، و﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾، و﴿حِزْبَ اللَّهِ﴾، و﴿جُنْدَ اللَّهِ﴾، و﴿إِخْوَةٌ﴾. وهذا الاجتماع، بتمسّكه بهذه المضامين، قد وفّر في طيّاته اتحادًا لتحقيق أهداف النظام الإسلاميّ.

وما يُوفّق النظام الإسلاميّ في بلوغ أهدافه وتحقيق برامجه إلّا بهذه الوحدة والتماسك والتنسيق حول محور ولاية الفقيه.

واليوم، يسير الشعب المبعوث (*) ومسؤولو النظام الإسلاميّ في وحدةٍ وانسجامٍ منقطعي النظير، متّبعين القائد الأعلى للثورة الإسلاميّة، سماحة آية اللّه السيّد مجتبى الحسينيّ الخامنئيّ (مدّ ظلّه العالي)، نحو قمم العزّة والاقتدار، وإنّكم أيها الأعزاء تؤدون دوراً كبيراَ في تقوية هذه الحركة وترسيخها.

وإذ أثمّن جهودكم أيّها الأساتذة الأعزّاء في مختلف الميادين العلميّة والثقافيّة والاجتماعيّة، فإنّني أؤكّد على دوركم الفعّال في تبليغ المعارف الدينيّة وتعميق البصيرة وتعزيز الاتحاد المقدّس للشعب في هذه المرحلة التاريخيّة الحسّاسة. وأرى لزامًا عليّ، في ظلّ الظروف الخاصّة التي تمرّ بها البلاد اليوم، أن أؤكّد تأكيدًا مضاعفًا على هذا الأمر الجلل.

إنّ متابعة القيم الدينيّة للوصول إلى مجتمعٍ مؤمنٍ متّحدٍ قويٍّ راسخٍ، والاضطلاع بدورٍ فعّالٍ في مسيرة التحوّلات الداخليّة والعالميّة، والعمل الجادّ الشامل على توسيع خطاب الحوزة الثوريّة، هي من جملة الأمور التي تشكّل مهمّتكم في هيئة أساتذة حوزة قم العلميّة، والتي يجب عليكم الإصرار على تحقيقها من خلال التوسّل بالمعصومين (صلوات اللّه عليهم) والتوكّل على اللّه تعالى.

واليوم، حضوركم أيّها الأعزّاء بين الناس وحراستكم للأمن الفكريّ والثقافيّ وبثّ روح الحماسة والأمل بينهم، هو من أولويّات هيئتكم الموقرة، وأسأل اللّه العليّ القدير أن يوفّقكم في ذلك.

وهنا أرى من الضروريّ التأكيد على وجوب الالتزام التامّ بجميع توجيهات القائد الأعلى للثورة الإسلاميّة (مدّ ظلّه العالي)، ولا سيّما الحرص على مراعاة الخطوط الحمراء التي أعلنها سماحته في المفاوضات الجارية لتحقيق مطالب الشعب الإيرانيّ.

وفي الختام، أسأل اللّه تعالى أن يوفّق قائدنا العزيز والشعب الإيرانيّ الشريف وإيّاكم الأساتذة الأفاضل، وأن يتوّج مسيرة المجاهدين المضحّين بالنصر المؤزّر. كما أتقدّم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المجمع المحترم، سائلاً اللّه التوفيق للجميع.

7 ذي الحجّة الحرام 1447 هـ

3 خرداد 1405 هـ.ش

حسين نوريّ الهمدانيّ

..........

انتهى/ 278

