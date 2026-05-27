ولايتي: "مضيق هرمز" هو الضمانة الملموسة لبقاء الاتفاق 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي في صفحته الشخصية: "يشهد التاريخ أن جميع المعتدين الذين أتوا بطمع الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز خان وترامب، جميعهم انهضموا في حضارة إيران الغنية".

واضاف ولايتي: ان وجودنا كأمة هو أصالة حضارية راسخة، وليس سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بالدولار النفطي.

وتابع: الخط الأحمر الإيراني واضح؛ هذه المرة الأوراق والتوقيعات ليست ضماناً. "الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز".

وختم ولايتي: الجغرافيا لا تكذب، وهي الحكم النهائي على المعاهدات الورقية.

